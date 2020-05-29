اليوم السابع
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الجمعة، 29 مايو 2020 06:47 ص
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تمتلك 5822 وحدة إيجار قديم

مصر لإدارة الأصول تخطر مئات العقارات بزيادة القيمة الإيجارية أو الإخلاء

الجمعة، 29 مايو 2020 02:00 ص
مصر لإدارة الأصول تخطر مئات العقارات بزيادة القيمة الإيجارية أو الإخلاء عقارات أرشيفية
كتب عبد الحليم سالم

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كشفت مصادر بقطاع الأعمال العام، أن شركة مصر لإدارة الاصول العقارية، إحدى شركات الوزارة، انتهت من اخطار جميع شاغلى العقارات التابعة لها بإخلاء العقارات، أو الاتفاق على زيادة القيمة الإيجارية لعدة أضعاف، ولا سيما أن العقارات أغلبها إيجار قديم، وقيمته ضئيلة للغاية، مما كان يمثل عبئا على الشركة، لافتة أن عددا كبيرا من شركات قطاع الأعمال مستأجرة عقارات من شركة مصر لإدارة الأصول، وبالتالى فهى مطالبة الآن بالاتفاق على زيادة القيمة الإيجارية لأضعاف، مما يمثل عبئا كبيرا على الشركات المستأجرة.
 
وتركز خطة مصر لإدارة الأصول على إخلاء العديد من العقارات لصيانتها وترميمها وتطويرها خاصة عقارات وسط القاهرة، بالاستعانة بشركة متخصصة تتولى ملف التفاوض مع شاغلى تلك العقارات، بجانب القيام بأعمال الصيانة والتطوير اللازم، منا يطيل عمر العقارات ويحسن مرافقها، وبالتالى زيادة القيمة الإيجارية لها، بما يتناسب مع القيم الإيجارية الحالية التى لا يمكن مقارنتها بالقيم الإيجارية القديمة.
 
وتمتلك شركة مصر لإدارة الأصول، نحو 178 عقارا بالقاهرة منها 4221 وحدة إيجار قديم، و395 وحدة إيجار جديد، فيما تمتلك 15 عقارا بمدن القناة وسيناء، منها 148 وحدة إيجار قديم، و17 وحدة إيجار جديد، علاوة على امتلاك ، 16 عقار بالدلتا منها 4 وحدات إيجار قديم و195 وحدة إيجار جديد.
 
كما تمتلك الشركة بحسب البيانات الرسمية، عقارات بمحافظات الصعيد ، منها 278 إيجار قديم ، و126 وحدة إيجار جديد، بجانب امتلاكها 105 عقارات فى محافظة الإسكندرية، منها 1171 وحدة إيجار قديم، و62 وحدة إيجار جديد.
 
وبحسب البيانات فإن إجمالى عقارات الشركة تبلغ 351 عقارا منها 5822 وحدة إيجار جديد ، و795 إيجار جديد .
 
وأوضحت المصادر أن هناك مفاوضات بين شركات قطاع الأعمال وبين شركة مصر لإدارة الأصول العقارية للتوصل لاتفاق فيما يتعلق بزيادة القيم الايجارية ، الفترة المقبلة أو التوصل لاتفاق لاخلائها  مقابل إجراء بعض التسويات .
 

مصر لادارة الاصول

عقارات القاهرة

القابضة للتامين

قطاع الاعمال العام

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