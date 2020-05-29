مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 في حادث على رافد الطريق الدولي الساحلي في كفر الشيخ

لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب اثنان آخران في حادث تصادم مروع على رافد الطريق الدولى الساحلي "كفر الشيخ بلطيم"، بالقرب من بورصة الأسماك اتجاه مدينة كفر الشيخ، ونقلت سيارات الإسعاف جثث المتوفيين للمشرحة، والمصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء هيثم عطا، مدير أمن كفر الشيخ، يفيد بوقوع حادث تصادم مروع على رافد الطريق الدولى الساحلي " كفر الشيخ – بلطيم"، بالقرب من بورصة الأسماك اتجاه مدينة كفر الشيخ، نتج عنه مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين، وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام.

وانتقل على الفور عدد من القيادات الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين تصادم سيارة نصف نقل مع أخرى نقل ثقيل، نتج عن ذلك عدد من الوفيات والمصابين تم نقلهم إلى المستشفى كفر الشيخ العام.

واستقبل مستشفى كفر الشيخ العام كلا من محمد محمد عبد الستار، 60 سنة، مقيم بمركز الرياض، مصاب بكسر بالساق وبالذراع الأيمن والأيسر ونزيف داخلي بالبطن، ليتم إيداعه عناية الجراحة، وأحمد عبد العليم عبد الفتاح، 50 سنة، مصاب بكسر بالساق الأيمن والأيسر والذراع الأيمن، وتم حجزه بقسم الجراحة.

ونقلت سيارات الإسعاف جثث المتوفين لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام ، ولم يتم التعرف إلا على هوية جثة واحدة لأحمد عفيفي، 30 سنه، مقيم بمركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة، فيما تقوم الأجهزة المعنية برفع آثار الحادث من على الطريق وإعادة فتحه مرة أخرى.