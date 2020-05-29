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مصرع شخص غرقا إثر سقوط سيارته داخل مياة البحر الصغير بمنية النصر

الجمعة، 29 مايو 2020 01:50 م
مصرع شخص غرقا إثر سقوط سيارته داخل مياة البحر الصغير بمنية النصر سقوط سيارة - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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لقي قائد سيارة ملاكي مصرعه، عقب سقوطه داخل مياة البحر الصغير بناحية مركز منية النصر، بمحافظة الدقهلية، تلقي اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بمياة البحر  الصغير بناحية قرية ميت الخولي.

 
على الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وتبين أن السيارة ملاكي ماركة نيسان تحمل ارقام 3913 س م ط، وسقطت أمام قرية ميت الخولي التابعة لدائرة المركز.
 
اسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة، ويدعي محمود شندي محمود غبور، من محافظ البحيرة، وتم استخراج الجثة وانتشاله و تم نقلها إلى مستشفي منية النصر العام، كما تم استدعاء ونش لاستخراج السيارة من المياة، وكشفت المعاينة المبدئية ان اختلال عجلة القيادة السبب فى سقوط السيارة وانخناءات الطريق أدي إلى سقوطه، وجاري تحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 

 


الدقهلية

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