اليوم السابع
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مصرع شاب إثر حادث تصادم سيارة بطوخ فى القليوبية

الجمعة، 29 مايو 2020 08:18 م
مصرع شاب إثر حادث تصادم سيارة بطوخ فى القليوبية جثة
القليوبية نيفين طه

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لقى شاب مصرعه فى حادث تصادم سيارة على الطريق الزراعى بنها- القاهرة، أمام مدينة طوخ بمحافظة القليوبية فى اتجاه القاهرة، مما أدى إلى حدوث شلل مرورى بالطريق الزراعى، وتم نقل الجثة إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.

 

تلقت اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد فوزى عبد ربه، مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد بمصرع "ح. س. ح"، " 28 سنة"، فى حادث تصادم سيارة على الطريق الزراعى بنها- القاهرة أمام مدينة طوخ

 

وانتقلت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، وتم نقل الجثة إلى مستشفى طوخ المركزى لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ويجرى تسيير الحركة المرورية لعدم تعطل حركة السيارات والمسافرين، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 

وفى سياق متصل لقى شخصان مصرعهما، وأصيب آخر، فى حادث تصادم دراجتين ناريتين فى أحد شوارع مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا من العميد فوزى عبد ربه، مأمور مركز شرطة طوخ، بوقوع حادث تصادم بمدينة طوخ، وانتقلت الأجهزة الأمنية، وتبين وقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين فى أحد الشوارع بمدينة طوخ.

 

وتبين من المعاينة مصرع شخصين وإصابة آخر، ونُقلت الجثتان والمصاب لمستشفى طوخ المركزى، وتولت النيابة التحقيق.


مرور

حادث تصادم

طوخ

امن القليوبية

اخبار مصر

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