وقالت راكوفا - حسبما ذكرت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية: "من السابق لأوانه تقييم عمل نظام الرعاية الصحية، وأي مجالات في الاقتصاد الحضري. تمكنا من تنفيذ الشيء الرئيسي، تمكنا من عدم الانزلاق إلى الانهيار، وضمان توفير المساعدة الطبية اللازمة للجميع. ولم يضطر طبيب واحد في موسكو لاختيار إنقاذ روح شخص على حساب شخص أخر، بين جميع المرضى الذين كانون بحاجة لمساعدة طبية، وكان لدينا أسرة كافية. علاوة على ذلك، تم استخدام صندوق سرير الإنعاش، حتى في ذروتها [الجائحة]، من قبل الثلثين فقط ، ما سمح لنا بالكفاح من أجل حياة كل شخص".



وأعلن مقر العمليات المختص بمواجهة فيروس "كورونا" في روسيا، اليوم الجمعة، تسجيل 8572 إصابة جديدة بفيروس "كوفيد-19" خلال 24 ساعة، ليبلغ إجمالي عدد المصابين في البلاد 387 ألف و 623 حالة، مشيراً إلى أن أكثر حالات الإصابة سجلت في موسكو، 2332 حالة.