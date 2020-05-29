اليوم السابع
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مديرية تموين بورسعيد: ارتداء الكمامات إجبارى للموظفين والمواطنين

الجمعة، 29 مايو 2020 06:40 م
مديرية تموين بورسعيد: ارتداء الكمامات إجبارى للموظفين والمواطنين مخبز
بورسعيد محمد فرج

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أكد وكيل وزارة مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد خلال تصريحات صحفية  بأنه لن يسمح لأى مواطن بالتواجد داخل ديوان المديرية والإدارات الفرعية ومراكز خدمة المواطنين وكذا اصحاب المخابز والبدالين التموينين وشركات الجمله ومراكز الخدمه والمواطنين بدون ارتداء الكمامة  حفاظا على سلامة الجميع.

ولفت أنه وجه جميع العاملين بديوان عام المديرية  والإدارات الفرعية التابعة لها الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية والشخصية لمواجهة فيروس كورونا من خلال ارتداء الكمامات داخل الديوان العام والإدارات الفرعي، وعدم المصافحة والمعانقة.

وأكد أنه شدد على العاملين بترك مسافات كافية بين الأشخاص أثناء التعامل داخل ديوان عام المديرية والإدارات التابعة لها لا تقل عن مترين للحفاظ على سلامة وامن المواطنين من فيروس .

 وفى وقت سابق اصدر محافظ بورسعيد تعليماتة الي جميع القطاعات الحكومية بالمحافظة من الديوان العام والاحياء والمديريات وكافة الجهات والمنشآت الحكومية   بارتداء كافة العاملين بها الكمامات وذلك حرصا علي سلامتهم وسلامة المتعاملين معهم وإتباع إجراءات الحماية حفاظا عليهم في هذه المرحلة والتي تاتي ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها المحافظة لمواجهة الفيرس المستجد .

وناشد محافظ بورسعيد  المواطنين بالالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء والخاص بإلزام المواطنين  والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أوالبنوك، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية، سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية بدء من غدا السبت .

وأشار المحافظ، أنه تم التأكيد علي كافة الجهات التنفيذية بالمحافظة بعدم السماح للمترددين عليها والعاملين بها الدخول دون ارتداء الكمامة وذلك تنفيذا لقرار رئيس الوزراء بهذا الشأن، مشددا على استمرار أعمال التعقيم وتطهير كافة المرافق والمنشآت والمستشفيات والطرق  فضلا عن أعمال رفع تجمعات القمامة ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين ومواجهة تداعيات وانتشار فيروس كورونا.

وجدد المحافظ مناشدتة للمواطنين بالبعد عن الازدحام واتخاذ اقصي درجات الحرص وارتداء الكمامات حرصا علي سلامتهم وسلامة اسرهم وبلدهم .


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