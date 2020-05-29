اليوم السابع
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مدرب ناشئى بلدية المحلة: حالتى مستقرة وأخضع لعلاج مكثف داخل العزل الصحى

الجمعة، 29 مايو 2020 01:15 ص
مدرب ناشئى بلدية المحلة: حالتى مستقرة وأخضع لعلاج مكثف داخل العزل الصحى الكابتن مغاوري خيري مدرب فريق الناشئين لكرة القدم بنادى بلدية المحلة
الغربية مصطفى عادل

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أكد الكابتن مغاوري خيري مدرب فريق الناشئين لكرة القدم بنادى بلدية المحلة، استقرار حالته الصحية وأنه يخضع لعلاج مكثف داخل العزل الصحي بمستشفي صدر المحلة بعد ثبوت إيجابية إصابته بفيروس كورونا المستجد.

 

وأضاف مغاورى لـ"اليوم السابع"، أنه أصيب بالتهاب رئوي وتوجه للمستشفى، ولم يعرف حتي الآن مصدر الإصابة، وتم اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة معه وسحب عينات منه وأثبتت نتائجها إيجابية إصابته بكورونا، مؤكدا أن هناك رعاية صحية ومتابعة مستمرة من جانب الأطباء والتمريض داخل المستشفى.

 

وأشار إلى أن مجلس إدارة النادى تواصل معه للاطمئنان على صحته وتأكيد مجلس الإدارة علي الوقوف بجانبه وتقديم الدعم له لحين تعافيه وخروجه من العزل، كونه ابنا من أبناء النادي، مؤكداً أنه تم فحص المخالطين له وجاءت نتيجتهم سلبية.

 

وكان الكابتن مغاوري خيرى، قد أعلن عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، وعزله بمستشفي صدر المحلة لتلقي العلاج اللازم.

 

وأضاف في فيديو نشره مدرب بلديه المحلة ان نتيجه عيناته جاءت ايجابيه، وأصيب بالفيروس رغم  انه كان قليل الحركه والخروج من المنزل.

 

وأشار كابتن مغاوري ان البلاء محنه ومنحه من الله عز وجل وان الحذر لا يمنع القدر، رغم انه شخص رياضي

 

وطالب مدرب البلديه جموع الشعب بألا يلقوا بأيديهم إلي التهلكة والحفاظ على انفسهم والجلوس في المنازل حفاظا علي سلامتهم وسلامه أباهم وأمهاتهم وأولادهم، والبعد عن الزحام واتباع طرق الوقايه الصحيحه.

 

من ناحية آخرى، أكد الدكتور محمد حيدر مدير مستشفى صدر المحلة للعزل الصحي، التي تم تخصيصها لاستقبال حالات الاشتباه والإصابة بفيروس كورونا المستجد، على تحسن الحالة الصحية للمدير الإداري والمالي للمستشفى وزوجته بعد إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

 

وأضاف لـ"اليوم السابع" أن نتيجة تحليل العينة الأولى لهما جاءت سلبية وتحولت إصابتهما من إيجابية لسلبية، مشيرا إلى أنه تم سحب العينة الثانية لتحليلها وفي حال سلبيتها سيتم السماح لهما بالخروج والعودة للمنزل.


اخبار عاجله

اصابه مدرب بلديه المحلة بكورونا

صدر المحلة

مستشفى صدر المحلة

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