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محكمة الاستئناف تعود للعمل الاثنين المقبل بإجراءات احترازية

الجمعة، 29 مايو 2020 06:30 ص
محكمة الاستئناف تعود للعمل الاثنين المقبل بإجراءات احترازية المستشار بدرى عبد الفتاح
كتبت هدى أبو بكر

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تعود كافة دوائر محكمة استئناف القاهرة للعمل بدءا من الاثنين المقبل الأول من يونيو، حيث تعمل الدوائر لمدة 4 أيام فى الأسبوع، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية للحماية من فيروس كورونا المستجد.

ووجه المستشار بدرى عبد الفتاح رئيس محكمة استئناف القاهرة، كافة المأموريات التابعة للمحكمة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تكفل الوقاية للقضاة والمتقاضين والموظفين والعاملين بالمحكمة وهى: تطهير كافة القاعات والمداولات يومية تحت إشراف أعضاء المكتب الفني، و قصر الدخول على أصحاب الشأن والمحامين، والالتزام بارتداء الكمامة كشرط الدخول دور المحاكم.

كما منح رئيس الاستئناف، لكل رئيس دائرة تنظيم نظر الجلسة بقاعة المحاكمة بالشكل الذي يتراءى له بما يكفل منع التكدس حفاظا على السلامة العامة مع الحفاظ على المسافة الأمانة بين المستشارين أعضاء الدائرة وبين الأشخاص الحاضرين سواء محامين أو متقاضين . وكلف حرس المحكمة بمتابعة تنفيذ المواطنين للتكليفات الواردة بالقرار.

وحدد رئيس المحكمة، كيفية عمل هذه الدوائر، فبالنسبة للدوائر الجنائية ونقض الجنح، تنعقد جلساتها في الأربع أيام الأولى من أيام دور الانعقاد، وبالنسبة للدوائر المدنية والتى تشمل، مدني عام، وتعويضات، و تجارى، وإيجارات، وعمال، وطلبات رجال القضاء، وأيضا دوائر الأسرة، تنعقد جلسائها لمدة أربع أيام تقسم على مدار ( السبت، الأحد ) ، و ( الثلاثاء الأربعاء).

ونص قرار رئيس المحكمة على من يعتذر لأسباب صحية من قضاة المحكمة بمختلف درجاتهم أن يقدم تقرير رسميا بذلك، وكذا أي أعذار أخرى تطبق قرارات مجلس القضاء الأعلى في هذا الشأن (مبدأ الحقوق مقابل الواجبات). وتوقف العمل بالمحاكم منذ منتصف مارس الماضى، وعاد العمل بالمحاكم تدريجيا مع بداية شهر مايو، بعد أن أعلنت المحاكم بإختلاف أنواعها عودتها للعمل مع اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ومنذ بداية مايو الجارى عاد العمل بشكل جزئى فى دوائر محكمة الاستئناف ، وتستكمل العودة التدريجية مع بداية شهر يونيو.

 


محكمة الاستئناف

إجراءات الوقاية من كورونا

عودة المحاكم للعمل

فيروس كورونا

مواجهة فيروس كورونا

اليوم السابع بلس

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