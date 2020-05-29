محافظ كفر الشيخ: حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء بمراكز ومدن المحافظة

كفر الشيخ محمد سليمان

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، حملات إزالة التعديات، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بصورة فورية، وفرض هيبة الدولة وعدم استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، لارتكاب مخالفات.

وبناء على توجيهات محافظ كفرالشيخ، قام اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، بمتابعة إزالة التعديات على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء، حيث تم تنفيذ ٣ حالات إزالة، الحالة الأولى عبارة عن أعمدة لطابق أول علوى على مساحة ١٠٠م تقريبًا، والثانية عبارة عن شدة لطابق أرضى على مساحة ١٢٠م تقريبًا بمسير، والثالثة عبارة عن أعمدة لطابق ثانى علوى على مساحة ١٥٠م تقريبًا بمتبول، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما قام احمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، بالإشراف على أعمال إزالة تعدى بناحية قرية ابشان، عبارة عن بناء بدون ترخيص، مكون من طابقين أرضى وأول علوي، وتمت الإزالة حتى مستوى سطح الارض، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفى سياقٍ متصل قام المهندس أحمد الشناوي، رئيس مركز ومدينة الرياض، بالإشراف على إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، و تم إزالة 3 حالات تعدى فى المهد وتشوينات، وكذا حالتى بالبلوك قديمة، بالإضافة إلى إزالة حالة تعدى على أرض زراعية بقرار إزالة حديث، وتمت جميع الازالات على أكمل وجه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وجه محافظ كفرالشيخ، بالمرور على كافة الشوارع والأحياء والقرى والمراكز لرصد أية مخالفات وتنفيذ الإزالات المخالفة فورًا، وعدم التهاون فى تنفيذ القانون تجاه المخالفين فى المبانى أو المتعدين على الأراضى الزراعية و أملاك الدولة، لافتًا أنه سيتم التعامل معهم بكل حزم وقوة، وتطبيق القانون عليهم وتفعيل الإجراءات بالتحويل المباشر للنيابة العسكرية، وفرض النفقات المالية للإزالة على المخالفين.