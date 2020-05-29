محافظ جنوب سيناء: إلزام العاملين والمترددين على المصالح الحكومية بارتداء الكمامة

جنوب سيناء : محمد حسين

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أنه على جميع العاملين والمواطنين المترددين على المصالح الحكومية وأماكن تقديم الخدمة للجمهور ارتداء الكمامة الواقية اعتبارا من صباح يوم السبت 30 مايو2020 .

وأوضح المحافظ فى بيان له اليوم الجمعة، أنه لن يتم السماح بدخول أى مواطن أو أى من العاملين بجميع المصالح والمنشآت الحكومية بالمحافظة إلا أن يكون مرتديا للكمامة الواقية، بالإضافة للتأكيد على جميع المواطنين والمترددين على جميع الأسواق ، أو المحلات، أو المنشآت الخاصة، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة بارتداء الكمامات الواقية.

وذلك تنفيذا لقرار رئاسة مجلس الوزراء المتعلق بالإجراءات الإحترازية والوقائية للتصدى لجائحة فيروس كورونا المستجد اعتباراً من 30 مايو ولمدة خمسة عشر يوما.ً

ونصت المادة الحادية عشرة منه على إلزام العاملين والمترددين على جميع الأسواق ، أو المحلات ، أو المنشآت الحكومية ، أوالمنشآت الخاصة ، أو البنوك ، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة بارتداء الكمامات الواقية وذلك لحين صدور إشعار آخر.

يشار إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء نص فى مادته الرابعة عشرة ، على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها يُعاقب كل من يخالف حكم المادة الحادية عشرة من هذا القرار بغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه ، ويُعاقب كل من يخالف باقى أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأهاب محافظ جنوب سيناء بجميع المواطنين والعاملين بالالتزام الكامل بهذه الإجراءات لعدم تعرضهم للعقوبات القانونية المنصوص عليها بالقرار وحرصا على سلامة وصحة العاملين وجميع مواطنى المحافظة .