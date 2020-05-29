محافظ الوادى الجديد: تسجيل 7 إصابات إيجابية جديدة بفيروس كورونا

الوادى الجديد- فريق المحافظات

أكد محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، في بيان صحفي، نشرته الصفحة الرسمية للمحافظة عبر موقع فيس بوك، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 68 حالة منهم 8 حالات وفاة و33 حالة تعافى، وسجلت المحافظة أمس الخميس 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في مركزي الخارجة والداخلة.

ولفت اللواء محمد الزملوط،، إلى تسجيل حالات في مدينة الخارجة، و6 حالات في قري " الهنداو – الجديدة – غرب الموهوب – الشيخ والي" بمركز الداخلة، وهي من المخالطين للمصابين والوافدين من خارج المحافظة، ولا توجد حالات لم يجري تحديد مصدر إصابتها.

وأضاف محافظ الوادى الجديد، تخصيص رقمين هما (٢٩٣٦٤٦٧ -٢٩٢٩٠٣٨) عند الشعور بأي أعراض مرضية لفيروس كورونا، مطالبًا المواطنين المخالطين لوافدين من خارج المحافظة (ضيف أو أحد أفراد الأسرة قادم من خارج المحافظة) الالتزام بالعزل المنزلي لمدة 14 يومًا لحين التأكد من سلامتهم.