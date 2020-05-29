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محافظ الغربية يصدر تعليمات هامة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء

الجمعة، 29 مايو 2020 12:18 م
محافظ الغربية يصدر تعليمات هامة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية
الغربية محمد طارق

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أصدر طارق رحمي، محافظ الغربية، تعليماته لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ومدراء المديريات، جاء مضمونها: التشديد على ارتداء الكمامه اعتبارا من الغد سواء للموظفين أو العاملين أو المترددين على أماكنهم، مع قياس درجة الحرارة، وعدم السماح لأى منهم بالدخول الي المكان بدون كمامة أو في حالة ارتفاع درجة الحرارة .

- في حاله عدم التزام الموظف، لا يسمح له بالدخول وتوقيع الغرامه عليه واحتساب اليوم غياب له.
- في حاله مخالفه المواطن يتم منعه من الدخول وإبلاغ النجده لاتخاذ اللازم معه لتطبيق الغرامه المقررة طبقا لقرار رئيس الوزراء.
- التشديد على أعمال نظافة المكان وتطهيره بشكل دوري واستخدام بوابات التطهير ان أمكن. 
- التعامل يتم بمنتهى الحزم والشده دون الخروج عن الآداب في التعامل وذلك من اجل حمايه الجميع.
- عدم التجمع داخل المكاتب او استقبال اكثر من زائر واحد وفي حاله الحاجه لعقد اجتماعات تتم في قاعات كبيرة مفتوحه النوافذ والجلوس بمسافات متباعده.
 
كان محافظ الغربية ، ونائبه الدكتور أحمد عطا ، قد أجرى جولة تفقدية بشوارع مدينة طنطا، لمتابعة الالتزام بقرارات وإجراءات الدولة في مجابهة فيروس كورونا المستجد.
 
وأكد محافظ الغربية، أنه جاري دراسة عمل بعض التعديلات المرورية اللازمة لتسهيل ربط حركة المرور بالطرق السريعة دخولا وخروجا، وبما يساهم في انسياب الحركة المرورية.
 
كما وجه المحافظ كافة الأجهزة التنفيذية بضرورة المتابعة الميدانية للحالة العامة في الشوارع ، مشدداً خلال جولته على ضرورة رفع القمامة اولا باول ورفع الاشغالات والاستفادة من فترة حظر التجوال فى قيام المراكز والمدن والاحياء بحملات النظافة والتطهير والتعقيم.
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