محافظ الغربية يصدر تعليمات هامة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء

- في حاله عدم التزام الموظف، لا يسمح له بالدخول وتوقيع الغرامه عليه واحتساب اليوم غياب له.

- في حاله مخالفه المواطن يتم منعه من الدخول وإبلاغ النجده لاتخاذ اللازم معه لتطبيق الغرامه المقررة طبقا لقرار رئيس الوزراء.

- التشديد على أعمال نظافة المكان وتطهيره بشكل دوري واستخدام بوابات التطهير ان أمكن.

- التعامل يتم بمنتهى الحزم والشده دون الخروج عن الآداب في التعامل وذلك من اجل حمايه الجميع.

- عدم التجمع داخل المكاتب او استقبال اكثر من زائر واحد وفي حاله الحاجه لعقد اجتماعات تتم في قاعات كبيرة مفتوحه النوافذ والجلوس بمسافات متباعده.