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محافظ الغربية: تعديلات مرورية لتحقيق السيولة المرورية

الجمعة، 29 مايو 2020 02:19 ص
محافظ الغربية: تعديلات مرورية لتحقيق السيولة المرورية محافظ الغربية
الغربية عادل ضرة

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أجري الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، ونائبه الدكتور أحمد عطا، جولة تفقدية بشوارع مدينة طنطا، لمتابعة الالتزام بقرارات وإجراءات الدولة في مجابهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ الغربية، أنه جاري دراسة عمل بعض التعديلات المرورية اللازمة لتسهيل ربط حركة المرور بالطرق السريعة دخولا وخروجا، وبما يساهم في انسياب الحركة المرورية.

كما وجه المحافظ كافة الأجهزة التنفيذية بضرورة المتابعة الميدانية للحالة العامة في الشوارع، مشدداً خلال جولته على ضرورة رفع القمامة أولا بأول ورفع الاشغالات والاستفادة من فترة حظر التجوال فى قيام المراكز والمدن والأحياء بحملات النظافة والتطهير والتعقيم.

من ناحية أخرى كشف الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أمس الخميس، عن غلق وتشميع 16 محلا بمدينة طنطا وقريه بلتاج التابعة لمركز قطور ومدينة المحلة ومدينة سمنود لمخالفتها قرار مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال جولته الميدانية، اليوم، بمدينة طنطا وقرية محلة مسير وقريه بلتاج ومدينة قطور ومدينة المحلة الكبرى ومدينة سمنود.

وشدد محافظ الغربية، علي روساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات رفع الاشغالات والنظافة والتطهير والتعقيم الوقائي، وكذلك رفع القمامة والتراكمات الترابية للارتقاء بمستوى النظافة العامة.

كما قام الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية ، بجولة تفقدية موسعة شملت مدن قطور والمحلة الكبرى وسمنود وطتطا، وذلك في إطار الجولات الميدانية المستمرة لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار محافظ الغربية ، أنه تم تنفيذ حملات النظافة والتطهير والتعقيم ورفع المخلفات بمعرفة رؤساء المراكز والمدن، موضحا أن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وحفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

وشدد " رحمي" على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية للمتابعة الميدانية لتنفيذ قرارات منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا، مطالبا المواطنين بالالتزام لمساندة الدولة فى مجابهة انتشار الفيروس.

 

 


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