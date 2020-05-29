محافظ الشرقية: تحاليل المستشار المالى سلبية ولم أخالطه منذ أسبوعين

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن جميع العاملين بالديوان العام، ملتزمون بارتداء الكمامات منذ تطبيق الإجراءات الاحترازية، وأن هناك تشديدات صارمة فى هذا الشأن.

وأشار المحافظ لـ " اليوم السابع "، إلى أن تحاليل الخاصة بالمستشار المالى جمال عبد العاطى، والذى يخضع للعزل الطبى لمخالطته زوجته التى تبين إصابته بفيروس كورونا، جاءت سلبية، مضيفا أن آخر لقاء معه كان قبل إجازة العيد بأسبوع، أى منذ 15 يوما.

وكان أكد المستشار المالى للمحافظ، لـ"اليوم السابع"، فى تصريح سابق خضوع زوجته للعزل منزلى، لتلقى العلاج، حيث ظهرت عليها الأعراض يوم الاثنين وانتقلت لمستشفى الصدر وأجرت المسحة والتى ظهرت بإيجابية الإصابة، فتقرر تخصيص لها غرفة فى المنزل بحمام منفصل، وتطبيق بروتوكول العزل المنزلى تحت إشراف طبى، ومتابعة من الصحة.

وأضاف انه قام وأولاده بعمل فحوصات وأشعة مقطعية كمخالطين للحالة، وإنهم خضعوا لعزل منزلى.

ونفى مستشار المحافظ، خضوع الدكتور محمد صلاح عبد البديع عضو مجلس النواب عن دائرة منيا القمح زوج شقيقته للعزل أيضا كمخالط لهم، مؤكد انه لم يتلقى به منذ فترة وهو وأسرته، وانه فقط وأولاده من يخضعون للعزل كمخالطين للزوجة.

كانت خصصت وزارة الصحة، 25 مستشفى عاما ومركزيا بمحافظة الشرقية، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" مشيرة إلى أنه سوف يتم الانتهاء من ذلك أول يونيو المقبل، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعلية لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة.