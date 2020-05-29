محافظ الدقهلية: توقيع غرامة على المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات

الدقهلية شريف الديب

أصدر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، تعليماته لكافة المنشآت والدواوين والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية، والهيئات والبنوك، والشركات التابعة للقطاعين العام والخاص، بضرورة إلتزام العاملين فيها والمترددين عليها بارتداء الكمامات إعتبارًا من غد السبت 30 مايو لحين إشعار آخر .

وأضاف محافظ الدقهلية أنه سيتم توقيع غرامة قيمتها 4 آلاف جنيه على كل من يخالف‪ هذا القرار ، مشيرا إلى أن القرار يشمل أيضاً تطبيق إرتداء الكمامات بجميع الأسواق،والمجمعات والسوبر ماركت والمحلات،وفي جميع وسائل النقل الجماعية العامة والخاصة وسيارات السيرفيس.

وأوضح محافظ الدقهلية ،أن الكمائن الشرطية الثابتة والمتحركة وإدارة المرور ستقوم بتحرير المخالفات في حالة ضبط أى سائق أو راكب لا يرتدى الكمامة، واضاف أن المحافظة تقوم بالتنسيق مع القوات المسلحة و نقابة الصيادلة ورجال الأعمال والمستثمرين الوطنيين لتوفير كمامات بأسعار مخفضة ومجانية.

وأكد مختار أنه جاري العمل على ضخ كميات إضافية من الكمامات، لمنع وجود سوق سوداء أو محاولة بعض التجار الجشعين لرفع أسعارها، لافتاً إلى أنه على الجانب الآخر هناك تنسيق مع قطاع الدقهلية العسكري لتطهير وتعقيم البؤر التي تظهر فيها إصابات بفيروس كورونا المستجد،وانه تم تكليف الطب الوقائي بتنفيذ خطة التطهير والتعقيم طبقاً للمخطط تحت إشراف المحافظة.

وأكد مختار أن القرارات الجديدة تتضمن حظر التحرك على الطرق من الساعة 8 مساءا حتى6 صباحا والسماح لبعض التحركات الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة،

وايضا إستمرار غلق المتنزهات وأماكن الترفية والكافيهات والنوادي الليلية والحدائق العامة،ويقتصر العمل على تقديم خدمة " التيك أواى " من المطاعم وما يماثلها من المحال والمنشآت ووحدات الطعام المتنقلة ومحال الحلويات والمنشآت السياحية والتى تقدم المأكولات والمشروبات، وتقدم خدمة " التيك اواى"خارج ساعات الحظر والانتقال والتحرك وخدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم ،وكذا غلق جميع المحلات التجارية والحرفية من الساعة 5 مساء وحتى الساعة 6 صباحا.

وأضاف محافظ الدقهلية أن القرار يتضمن أيضاً استمرار غلق جميع الاندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية وتعليق كافة الفعاليات منعا لتجمعات المواطنين ،واستمرار تعليق تقديم خدمات السجل المدني وتصاريح العمل والجوازات ،فضلا عن استمرار تعليق تواجد الطلاب بمقار المدارس والمعاهد والجامعات والتلاميذ والأطفال بالحضانات أيا كان نوعها وحظر تواجدهم فى أى تجمعات بهدف تلقي العلم.

وأوضح محافظ الدقهلية أن تلك الإجراءات تأتي في إطار توفير البيئة الآمنة للمواطنين ومنع انتشار فيروس كورونا حرصا على سلامة وصحة المواطنين في كافة أرجاء البلاد.

جاء ذلك تنفيذا تنفيذاً لقرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى إطار الإجراءات الإحترازية للتصدى لانتشار جائحة كورونا خلال فترة ما بعد إنقضاء إجازة عيد الفطر المبارك.