اليوم السابع
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محافظ الجيزة: زيارات منزلية للحالات المصابة بكورونا للكشف وتوزيع العلاج

الجمعة، 29 مايو 2020 04:03 م
محافظ الجيزة: زيارات منزلية للحالات المصابة بكورونا للكشف وتوزيع العلاج زيارات منزلية للحالات المصابة بكورونا للكشف وتوزيع العلاج
كتب سيد الخلفاوى

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كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مدير مديرية الشئون الصحية، فى البدء فى حملة الزيارات المنزلية للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد من قبل الفرق الطبية بجميع الإدارات الصحية بمحافظة الجيزة، وذلك للكشف والاطمئنان على الحالة الصحية وتوزيع العلاج والوقايات الشخصية وإعطاء الإرشادات الخاصة بالعزل المنزلى، وذلك فى ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن وتحديد موعد لأخذ المسحة بعد انتهاء فترة العزل المنزلى للحالات المصابة البسيطة، حيث ستكون أماكن أخذ المسحة داخل نطاق كل إدارة صحية. 

وفى سياق آخر، نفذت محافظة الجيزة أمس أكبر حملة تطهير وتعقيم للقرى والعزب والشوارع اشترك بها أكثر من 50 معدة متنوعة من المراكز والمدن وهيئة النظافة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والطب البيطرى والزراعة، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمجابهة تفشى مرض كورونا .

وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حملات التطهير، مؤكدا أن المحافظة بكافة أجهزتها تمكنت من تطهير وتعقيم اكثر من 25 قرية بالمراكز والمدن مشددا على استمرار مجهودات التطهير يوميا حفاظا على سلامة المواطنين .

وأشار راشد إلى أن القرى التى تم تطهيرها وتعقيمها شملت أم خنان بالحوامدية وبهرمس، وأبو غالب والجلاتمة ووردان ونكلا وبرقاش بمنشأة القناطر والكداية، والقبابات وصول بأطفيح والاقواز والودى بالصف، وطموه وعرب الورد ومنيل شيحه بابو النمرس وطهما، وبرنشت بالعياط والزيدية، وزاوية نابت وبرطس بأوسبم ومنديشه والقصر، والباويطى بالواخات البحربة وسقارة، وميت رهينة بالبدرشين وكفر حكيم بكرداسة.

 

واضاف انه تم تطهير ورش حوالى 2000 حاله اخرى شملت المنشأت الحكومية والشوارع الرئيسية والحيوية وعدداً من الشوارع الفرعية والمحلات والمنازل والأماكن العامة وعدداً من مقار مكاتب البريد والبنوك بتلك المراكر والمدن وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمكافحة تفشى فيروس كورونا.

 
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