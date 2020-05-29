اليوم السابع
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محافظ الجيزة: تطهير 25 قرية و2000 شارع ومنشأة ومرفق ضد كورونا

الجمعة، 29 مايو 2020 01:15 م
محافظ الجيزة: تطهير 25 قرية و2000 شارع ومنشأة ومرفق ضد كورونا تطهير وتعقيم محافظة الجيزة
كتب سيد الخلفاوى

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نفذت محافظة الجيزة أمس أكبر حملة تطهير وتعقيم للقري والعزب والشوارع اشترك بها أكثر من 50 معدة متنوعة من المراكز والمدن وهيئة النظافة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والطب البيطرى و الزراعة وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمجابهة تفشي مرض كورونا .
 
وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حملات التطهير، مؤكدا أن المحافظة بكافة أجهزتها تمكنت من تطهير وتعقيم اكثر من 25 قرية بالمراكز والمدن، مشددا علي استمرار مجهودات التطهير يوميا حفاظا علي سلامة المواطنين .
 
وأشار راشد إلى أن القري التى تم تطهيرها وتعقيمها شملت ام خنان بالحوامدية وبهرمس وابو غالب والجلاتمه ووردان ونكلا وبرقاش بمنشأة القناطر والكداية والقبابات وصول بأطفيح والاقواز والودي بالصف وطموه وعرب الورد ومنيل شيحه بابو النمرس وطهما وبرنشت بالعياط والزيدية وزاوية نابت وبرطس بأوسبم ومنديشه والقصر والباويطي بالواخات البحربة وسقارة وميت رهينة بالبدرشين وكفر حكيم بكرداسة
 
واضاف انه تم تطهير ورش حوالي 2000 حاله اخري شملت المنشأت الحكومية والشوارع الرئيسية والحيوية وعدداً من الشوارع الفرعية والمحلات والمنازل والأماكن العامة وعدداً من مقار مكاتب البريد والبنوك بتلك المراكر والمدن وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمكافحة تفشى فيروس كورونا. 
 
وكلف محافظ الجيزة الاجهزة التنفيذية بالمحافظة بالاصطفاف اليومي لجميع معدات التطهير ونشر فرق التطهير والتعقيم بكافة شوارع وقري المحافظة علي أن تكون الأولوية للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وذلك حفاظا علي سلامة المواطنين وكأجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا.
 
 
 

الجيزة

كورونا

فيروس كورونا

تعقيم الشوارع

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