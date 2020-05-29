محافظ البحيرة: التزام العاملين والمترددين على المنشآت الحكومية والخاصة بالكمامات

البحيرة ناصر جودة

شدد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة على جميع الوحدات المحلية والمديريات وكافة الجهات المعنية بتكثيف الجهود ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الإحترازية والوقائية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين .

وأشار إلى أنه سيتم إعتباراً من غداً السبت ٣٠ مايو إلزام جميع العاملين والمترددين على المحلات والأسواق والمنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة أو البنوك وسائقى وركاب وسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة بإرتداء الكمامات الواقية مع تطبيق الغرامة المقررة بواقع ٤ آلاف جنية للمخالف مع إستمرار غلق المقاهي، والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات، وما يماثلها من المحال والمنشات التى ينطبق عليها قرار الغلق وبدءً حظر التحرك والتجول إعتباراً من الساعة ٨ مساءً حتى ٦ صباحاً وغلق جميع المحلات الحرفية والتجارية التى ينطبق عليها القرار من الساعة الخامسة مساءً وحتى السادسة صباحاً مع السماح لبعض التحركات الضرورية المرتبطة بالإحتياجات الطارئة، وإقتصار عمل المطاعم على تقديم خدمة التوصيل "والتيك أواى"،

وكذا إستمرار غلق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية وتعليق كافة الفعاليات منعاً لتجمعات المواطنين .

ووجه محافظ البحيرة بتكثيف الحملات والتفتيش على الصيدليات واماكن المستلزمات الطبية للتأكد من توفر الكمامات وكافة المستلزمات بالمواصفات والأسعار المقررة للقضاء على جشع البعض مشيراً إلى التنسيق مع كافة الجهات الوطنية والمشاركة المجتمعية لتوفير الكمامات بأسعار مخفضة ومجانية وكذا متابعة جميع المصانع والمشروعات الجاري تنفيذها للتأكد من تطبيق كافة الشروط والمعايير المقررة الخاصة بالأمن والسلامة المهنية والتباعد وإرتداء الكمامات .

وأكد أن إستمرار الحملات الخاصة برش وتعقيم جميع الشوارع والميادين وأماكن الأنتظار وواجهات المحال والمنازل وكافة المنشات بالمراكز والمدن بالإضافة إلى تعقيم جميع المنازل والشوارع والمناطق المحيطة بتلك المنازل التى يتواجد بها حالات إصابة أو إشتباه بالفيروس .

مؤكداً على تضافر كافة الجهود والعمل المستمر بهدف توفير البيئة الآمنة لجميع المواطنين مهيباً بهم، الإلتزام بكافة القرارات وإرتداء الكمامات والحافظ على المسافات والتباعد الإجتماعي والنظافة وغسيل الأيدي بإستمرار .