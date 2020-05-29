اليوم السابع
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مجلس إدارة البريد يوافق على استمرار تناوب أصحاب الأمراض المزمنة بالعمل

الجمعة، 29 مايو 2020 10:00 م
مجلس إدارة البريد يوافق على استمرار تناوب أصحاب الأمراض المزمنة بالعمل مكتب بريد
كتبت هبة السيد

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وافق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، على مذكرة قطاع شئون وخدمات العاملين، بشأن استمرار التناوب للعاملين أصحاب الأمراض المزمنة بمختلف مواقع العمل بالهيئة بما فيها مراكز الخدمات ومكاتب البريد، كما وافق علي عدم تأثير الإجازات الإعتيادية أو العارضة أو المرضية التي يحصل عليها أصحاب الأمراض المزمنة حتى 13/6/2020 على أي من المستحقات أو المزايا المالية المستحقة لهم، ذلك من منطلق الحرص على العاملين من أصحاب الأمراض المزمنة. 
 
يأتى ذلك في ظل الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الهيئة القومية للبريد تنفيذاً لقرارات رئيس مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا المستجد مع المحافظة على الدور الذي تقوم به الهيئة في خدمة المجتمع و ما تطلبه ذلك من استصدار العديد من المنشورات و التعليمات. 
 
ويصل عدد مكاتب البريد الحكومية 3981 مكتب بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2019 مقارنة بنحو 3967 مكتب بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2018 بمعدل، فيما يصل متوسط عدد السكان المخدومين بمكتب بريد قد بلغ نحو 24.993 ألف مواطن بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2019، مقارنة بنحو 23.165 الف مواطن خلال الفترة يوليو - سبتمبر 2018  وبمعدل نمو سنوى 7.89%.
 
وتبلغ قيمة المعاشات المنصرفة من خلال مكاتب البريد نحو 6.76 مليار جنيه بنهاية يوليو- سبتمبر 2019 وهى نفس قيمة المعاشات المنصرفة من المكاتب فى الفترة من يوليو - سبتمبر 2018، وفقا للتقرير الربع سنوى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
 

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