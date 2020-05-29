لو عايز تبدأ مشروع صغير..اعرف خطوات الحصول على قرض مشروعك من التنمية المحلية

كتب على عبد الرحمن

يعتبر المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، أحد أهم أدوات وزارة التنمية المحلية لتمويل المشروعات الصغيرة للشباب، بفائدة لا تتعدى 5%.

ويقدم اليوم السابع فيما يلى خطوات الحصول على قرض مشروعك:

1.. تقديم طلب الحصول على القرض المطلوب لوحدة المشروع فى المحافظة يتضمن فكرة المشروع

2.. تقديم دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع يتضمن القائم عليه وعدد العمالة والتكلفة المبدئية

3.. يتم مراجعة الأوراق فى كل وحدة وتحديد حجم القرض الذى سيتم منحه للشاب

4.. بعد استكمال المستندات المطلوبة يتم تسليم الطلب لممثل البنك فى وحدة "مشروعك"

5.. يبدأ البنك فى مراجعة الأوارق وإخطار الشاب بالموافقة من عدمه.

6.. يتم تسليم القرض خلال أسبوعين من تقديم الأوراق.

وأوضح اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، فى تصريحات سابقة، أن "مشروعك" ساهم منذ بدء تنفيذه في توفير أكثر من 770 ألف فرصة عمل من خلال تنفيذ 142 ألفاً و633 مشروعاً بقروض 13,7 مليار جنيه لافتاً الى أن (مشروعك ) يعمل فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى ينفذها البنك المركزى المصري لتوفير التمويل اللازم للمشروعات بفائدة بسيطة لا تتعدى 5%.

وذكر اللواء محمود شعراوى أن وحدات مشروعك فى المحافظات والبالغ عددها 260 مقراً تقوم بتقديم كافة التسهيلات للمتقدمين للحصول على قروض لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة وتوفير تدريب فنى وإدارى لهم للإستفادة من جميع المميزات التى يقدمها المشروع خاصة دراسات الجدوى والرخص المؤقتة للمشروعات لحين استخراج الترخيص الدائم مطالباً بتكثيف التوعية للشباب للتوسع في نشر وتعزيز ثقافة العمل الحر للحد من البطالة ورفع معدلات التنمية الاقتصادية فى المحافظات.