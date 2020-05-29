اليوم السابع
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لجنة لاختيار مقرات عزل مصابى كورونا بالشرقية أبرزها مدرسة المتفوقين وناصر

الجمعة، 29 مايو 2020 12:50 م
لجنة لاختيار مقرات عزل مصابى كورونا بالشرقية أبرزها مدرسة المتفوقين وناصر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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بدأت مديرتي التربية والتعليم والشباب بمحافظة الشرقية ، عملها في اختيار مدارس ومراكز شباب لتجهيز 107 مقرات، للعزل الطبي لمرضي فيرس كورونا تحت الاحتياط، من أبرزها مدرسة المتفوقين في الزقازيق ومركز شباب ناصر ووحدة الأمومة والطفولة.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، لـ"اليوم السابع"، أن المقار المقترحة سيتم فحصها ، والتأكد من مطابقتها للمواصفات بحيث تكون جيدة التهوية و البنية التحتية سليمة ، سيتم وضعها في قائمة و فور الحاجة  إليها في سيتم تجهيزها بالتجهيزات الطبية ،و الأسرة و المراوح و المطهرات وغيرها من مستلزمات  .
 
وقال المحافظ:  نحن نعيش وضع إستثنائي يتطلب منا جميعا التكاتف والإتحاد والتنسيق بين جهات العمل المختلفه لحسن إداره الأزمة التي تعاني منها البلاد والتغلب على الفيروس .
 
كانت خصصت وزارة الصحة ، 25 مستشفى عاما و مركزيا بمحافظة الشرقية ، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" مشيرة إلى أنه سوف يتم الانتهاء من ذلك أول يونيو المقبل، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعبسة لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة.
  كما خصصت بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعي وجمعية الهلال الأحمر مبني مجمع خدمات الأمومة والطفولة بمدينة الزقازيق ومقام علي مساحه 750 متر ومكون من 7 طوابق ويضم 65 غرفه اقامه تتسع لاستقبال 190 حالة، وكذلك  6 مستشفيات تم تخصيصها لاجراء العزل الصحي للمصابين والتي شملت مستشفيات ( الحميات  - الامراض الصدرية  - طوارئ فاقوس - الصالحية الجديدة - مستشفيات جامعة الزقازيق " قسم عناية الباطنة "   - مستشفي صيدناوي  " قسم العلاج الاقتصادي " باجمالي 301 سرير داخلي و 93 سرير باقسام العناية المركزة و 65 جهاز تنفس صناعي بجانب فرق طبيه مدربة تشمل 541 طبيب و 1028 تمريض.
 
 
 
 
 
 


 

 


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