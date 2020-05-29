لجنة لاختيار مقرات عزل مصابى كورونا بالشرقية أبرزها مدرسة المتفوقين وناصر

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، لـ"اليوم السابع"، أن المقار المقترحة سيتم فحصها ، والتأكد من مطابقتها للمواصفات بحيث تكون جيدة التهوية و البنية التحتية سليمة ، سيتم وضعها في قائمة و فور الحاجة إليها في سيتم تجهيزها بالتجهيزات الطبية ،و الأسرة و المراوح و المطهرات وغيرها من مستلزمات .

وقال المحافظ: نحن نعيش وضع إستثنائي يتطلب منا جميعا التكاتف والإتحاد والتنسيق بين جهات العمل المختلفه لحسن إداره الأزمة التي تعاني منها البلاد والتغلب على الفيروس .