اليوم السابع
Ads
الجمعة، 29 مايو 2020 06:14 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"قوى البرلمان": استمرار عجلة الإنتاج مسئولية مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص

الجمعة، 29 مايو 2020 05:00 ص
"قوى البرلمان": استمرار عجلة الإنتاج مسئولية مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص لجنة القوى العاملة بمجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، أمين سر لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إنه يجب أن يكون هناك تعاون وتكاتف بين كل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، لمواجهة الأثار والتداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا خاصة من الناحية الاقتصادية، لمواجهة البطالة وحتي يتم توفير فرص عمل للشباب ورفع معدلات التشغيل، مؤكدا أنه من الصعب أن تتوقف الحياة تماما بسبب تفشي فيروس كورونا، وبالتالي عودة عجلة الإنتاج والتعايش مع كورونا أمر ضرورى. 

 

وأضاف عبد الفتاح لـ"اليوم السابع"، أن معظم دول العالم حاليا تتجه لفتح المجال لعودة الأنشطة المختلفة للعمل مرة أخرى، ووضعت خطط للتعايش مع تفشي فيروس كورونا، وهو ما تتجه إليه الحكومة المصرية، مع اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة والالتزام بالتباعد الاجتماعي والمسافات الآمنة واستخدام أدوات الوقاية، وبالتالي الفرصة قائمة لعودة عجلة الإنتاج واستكمال خطط التنمية.

 

وأشار أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلي ضرورة وجود خطة لرفع معدلات التشغيل ومواجهة البطالة في ظل هذه الظروف الصعبة وتداعيات جائحة كورونا، والتى بالتأكيد لها أثار سلبية، وبالتالي يجب التركيز على بحث كيفية تحجيم وتقليل الخسائر بقدر الإمكان.

 

وأوضح النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، أن القطاع الخاص عليه مسئولية كبيرة مشتركة مع الدولة في توفير الإجراءات الوقائية اللازمة للعاملين وحمايتهم، وعدم تسريح أى عمالة، حتى لا ترتفع معدلات البطالة، وحتي تسير عجلة الإنتاج والتنمية.

 


كورونا

البطاله

التنميه

البرلمان

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

روسيا:البطالة تسجل مستوى قياسيا فى أبريل على خلفية الإغلاق الاقتصادي

الأربعاء، 27 مايو 2020 09:32 ص

رجال أعمال عن مبادرة البنك المركزى لدعم المقاولات: تنقذ 4 ملايين من البطالة

السبت، 23 مايو 2020 06:00 ص

كورونا يفتح أبواب البطالة بالمملكة المتحدة.. 856 ألفا ينضمون لطابور العاطلين فى شهر.. BBC: عدد العاطلين وصل لـ2.1 مليون.. مسئولة: لدينا فرص بالأعمال الزراعية.. والعمل الخاص بوابة الشباب للهروب من قيود الوظيفة

الأربعاء، 20 مايو 2020 02:00 م

مستأجرو المحلات يواجهون شبح الإفلاس والبطالة بسبب فيروس كورونا.. ويؤكدون: نثمن خطوات الحكومة فى مواجهة الوباء ونطالبها بمساعدتنا بعد فقد مصدر دخلنا وعدم القدرة على الوفاء باحتياجات أولادنا

الثلاثاء، 19 مايو 2020 11:00 م

وزيرة التخطيط : انخفاض معدل البطالة إلى 7.7% فى الربع الأول من 2020

السبت، 16 مايو 2020 11:23 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
انتهاء اليوم الـ65 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الخامسة مساءً

انتهاء اليوم الـ65 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الخامسة مساءً

هل يجوز منح الطالب فرصة ثانية عند الرسوب فى البحوث؟.. الأعلى للجامعات يجيب

هل يجوز منح الطالب فرصة ثانية عند الرسوب فى البحوث؟.. الأعلى للجامعات يجيب

نقابة التمريض بالشرقية: خمس ممرضات تعرضن للإصابة بفيروس كورونا خلال عملهن

نقابة التمريض بالشرقية: خمس ممرضات تعرضن للإصابة بفيروس كورونا خلال عملهن

"قوى البرلمان": استمرار عجلة الإنتاج مسئولية مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص

"قوى البرلمان": استمرار عجلة الإنتاج مسئولية مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص

إرشادات المترو للركاب مع استئناف تشغيله من السبت للحماية ضد كورونا

إرشادات المترو للركاب مع استئناف تشغيله من السبت للحماية ضد كورونا

بعد توقعات الأرصاد الجوية..تعرف على تحذيرات المرور لمنع الحوادث بسبب الشبورة

بعد توقعات الأرصاد الجوية..تعرف على تحذيرات المرور لمنع الحوادث بسبب الشبورة

ضوابط وشروط تقديم الطلاب الوافدين للالتحاق بالدراسة بجامعة ومعاهد الأزهر

ضوابط وشروط تقديم الطلاب الوافدين للالتحاق بالدراسة بجامعة ومعاهد الأزهر

لو عايز تبدأ مشروع صغير..اعرف خطوات الحصول على قرض مشروعك من التنمية المحلية

لو عايز تبدأ مشروع صغير..اعرف خطوات الحصول على قرض مشروعك من التنمية المحلية

5 وصايا قانونية حال توقيعك على إيصال أمانة.. اعرفها

5 وصايا قانونية حال توقيعك على إيصال أمانة.. اعرفها

تعرف على الجدول الزمنى لتشغيل المفاعلات النووية الـ4 لتوليد الكهرباء بالضبعة

تعرف على الجدول الزمنى لتشغيل المفاعلات النووية الـ4 لتوليد الكهرباء بالضبعة

كيف أصبح تطبيق "صحة مصر" بديلا لــ الخط الساخن 105؟

كيف أصبح تطبيق "صحة مصر" بديلا لــ الخط الساخن 105؟

السياحة تكثف لجان التفتيش على الفنادق التى استضافت نزلاء بالعيد

السياحة تكثف لجان التفتيش على الفنادق التى استضافت نزلاء بالعيد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة