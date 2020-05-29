اليوم السابع
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قرقاش: ريادة الإمارات تتعزز بإدارة أزمة كورونا

الجمعة، 29 مايو 2020 07:00 ص
قرقاش: ريادة الإمارات تتعزز بإدارة أزمة كورونا أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية
وكالات

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أكد أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أن "ريادة الإمارات ونموذجها تعززت" في التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال قرقاش في تغريدة عبر "تويتر": "في حسابات الربح والخسارة الجيوسياسية والمرتبطة بإدارة أزمة فيروس كورونا تتعزز ريادة الإمارات ونموذجها، تعاملنا مع الأزمة بجدية ومنهجية أصبحت سمة للإمارات".

وأضاف وفق روسيا اليوم أن "القيادة المتابعة والموجهة، والمنهج العلمي، والتوازن الدقيق بين الإجراءات الصارمة والانفتاح الاقتصادي أثبت حكمته".

وجاءت هذه الخطوة ضمن حزمة من السياسات والإجراءات الرامية إلى تعزيز استمرارية العمل الحكومي والعودة التدريجية للموظفين وتقديم الخدمات الحكومية وبالتوازي مع تطبيق نظام العمل عن بعد لعدد من الفئات التي تم استثناؤها من القرار.

وأبدت الإمارات منذ بداية الأزمة استعدادها الكامل لمواجهة الجائحة وكرست إمكانياتها كافة وخصصتها لتقليل الخسائر البشرية بالدرجة الأولى.

 


الامارات

قرقاش

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية

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