قتل ابنه واتنين ماشيين في الشارع.. جريمة مختل فى الشرقية (فيديو)

الشرقية - فتحية الديب

شهد شارع فاروق بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق بالشرقية، جريمة بشعة على يد مختل كان فى نوبة هياج.

1- مكان الواقعة شارع فاروق بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق بالشرقية

2- لقى مواطن مصرعه متأثرًا بطعنة تعرض لها على يد المختل فى نوبة هياج

3- كما أصاب المتهم نجله وسيدة تصادف مرورها بالمنطقة

4- تم إخطار نيابة أول الزقازيق بإشراف المستشار أحمد التهامى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية

5- حدوث نوبة هياج لشخص مصاب بخلل سبب طعنه لنجله وإصابة رجل وسيدة

6- أهالى المنطقة أبلغوا العميد عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية بالواقعة

7- تم نقل الضحايا الثلاثة إلى مستشفى الزقازيق الجامعى لتلقى الإسعافات اللازمة

8- لكن المصاب الثانى توفى فور وصوله متأثرًا بإصابته ولاذ المتهم بالفرار

9- تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات