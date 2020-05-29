قتل ابنه واتنين ماشيين في الشارع.. جريمة مختل فى الشرقية (فيديو)

شهد شارع فاروق بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق بالشرقية، جريمة بشعة على يد مختل كان فى نوبة هياج.
1- مكان الواقعة شارع فاروق بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق بالشرقية
2- لقى مواطن مصرعه متأثرًا بطعنة تعرض لها على يد المختل فى نوبة هياج
3- كما أصاب المتهم نجله وسيدة تصادف مرورها بالمنطقة
4- تم إخطار نيابة أول الزقازيق بإشراف المستشار أحمد التهامى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية
5- حدوث نوبة هياج لشخص مصاب بخلل سبب طعنه لنجله وإصابة رجل وسيدة
6- أهالى المنطقة أبلغوا العميد عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية بالواقعة
7- تم نقل الضحايا الثلاثة إلى مستشفى الزقازيق الجامعى لتلقى الإسعافات اللازمة
8- لكن المصاب الثانى توفى فور وصوله متأثرًا بإصابته ولاذ المتهم بالفرار
9- تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات
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