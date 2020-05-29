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قتل ابنه واتنين ماشيين في الشارع.. جريمة مختل فى الشرقية (فيديو)

الجمعة، 29 مايو 2020 11:25 م
قتل ابنه واتنين ماشيين في الشارع.. جريمة مختل فى الشرقية (فيديو) جريمة مختل فى الشرقية
الشرقية - فتحية الديب

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شهد شارع فاروق بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق بالشرقية، جريمة بشعة على يد مختل كان فى نوبة هياج.

1-   مكان الواقعة شارع فاروق بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق بالشرقية

2-   لقى مواطن مصرعه متأثرًا بطعنة تعرض لها على يد المختل فى نوبة هياج

3-   كما أصاب المتهم نجله وسيدة تصادف مرورها بالمنطقة

4-   تم إخطار نيابة أول الزقازيق بإشراف المستشار أحمد التهامى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية

5-   حدوث نوبة هياج لشخص مصاب بخلل سبب طعنه لنجله وإصابة رجل وسيدة

6-   أهالى المنطقة أبلغوا العميد عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية بالواقعة

7-   تم نقل الضحايا الثلاثة إلى مستشفى الزقازيق الجامعى لتلقى الإسعافات اللازمة

8-   لكن المصاب الثانى توفى فور وصوله متأثرًا بإصابته ولاذ المتهم بالفرار

9-   تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

 

                                                       

 

 

 

 


مختل بالشرقية

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