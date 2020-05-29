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فيديو.. تعرف على كيفية استخراج "الفيش والبطاقة وجواز السفر" بالكمامة

الجمعة، 29 مايو 2020 01:51 م
فيديو.. تعرف على كيفية استخراج "الفيش والبطاقة وجواز السفر" بالكمامة محمود عبد الراضي
كتب محمود عبد الراضى

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يقدم اليوم السابع للقراء شرحاً مبسطاً، لكيفية استخراج الأرواق الثبوتية من المواقع الشرطية بالكمامة والمسافات الآمنة، بدءً من الاثنين المقبل، حيث تقرر استئناف العمل بكافة وحدات وأقسام الإدارات الشرطية الخدمية التالية "الأحوال المدنية – الجوازات والهجرة والجنسية – تصاريح العمل – تحقيق الأدلة الجنائية" على مستوى الجمهورية إعتباراً من يوم الإثنين يونيو القادم، وتيسيراً على المواطنين فقد تقرر تمديد ساعات العمل خلال شهر يونيو حتى الساعة 5 مساءً.

وأهابت وزارة الداخلية بجميع المواطنين المترددين على المنشآت الشرطية الإلتزام بكافة الإجراءات الوقائية والإحترازية وضرورة إرتداء "الكمامة"، كشرط أساسى للتردد على الوحدات المشار إليها ، وضرورة الإلتزام بالمسافات الآمنة أثناء ترددهم على الوحدات حرصاً على سلامتهم وسلامة العاملين داخل الوحدات  .

 

 


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