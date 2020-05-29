اليوم السابع
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الجمعة، 29 مايو 2020 02:20 ص
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فض فرحين شعبين فى بلبيس لمخالفتهما تعليمات الحظر

الجمعة، 29 مايو 2020 02:12 ص
فض فرحين شعبين فى بلبيس لمخالفتهما تعليمات الحظر فض فرح شعبي فى بلبيس
الشرقية - إيمان مهنى

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ترأست جنات الخشن رئيس الوحدة المحلية بشبرا النخلة التابعة لمركز بلبيس بالشرقية، لجنة لفض فرح شعبي جمع عدد كبير من الأهالي مما شكل خطورة كبيرة عليهم، وكذلك فض لفرح أخر بقرية ميت حمل التابعة للوحدة المحلية بالعدلية.

كانت التعليمات قد صدرت بمنع تنظيم وأقامة الأسواق الأسبوعية وأسواق الماشية وتجمعات الأسواق الشعبية والباعة الجائلين بنطاق المحافظة حتي نهاية الشهر الجاري، وذلك حرصا علي صحة وسلامة المواطنين، وتفعيلا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشارة.

وأكد محافظ الشرقية علي رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية والغرفة التجارية ومديرية الطب البيطري والإدارات التابعة لها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية كل فيما يخصه حال مخالفة ذلك.

والتنبيه على أصحاب المحال العامة من  المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية والمولات التجارية والأكشاك وما يماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمة أو التسلية أو الترفيه ووحدات الطعام المتنقلة بالغلق ابتداء من  الساعة الـ 7 مساء إلى 6 صباحا أمام الجمهور حتى  نهاية الشهر الجاري، و يسثنى من ذلك خدمات توصيل الطلبات وجميع الأماكن التي تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية أو خارجها.                      

أكدت محافظة الشرقية، علي أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، و بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم المديريات الخدمية والمنشأت الحكومية التابعة لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

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