اليوم السابع
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عودة جماهير كرة القدم فى بولندا إلى الملاعب اعتبارا من 19 يونيو

الجمعة، 29 مايو 2020 07:39 م
عودة جماهير كرة القدم فى بولندا إلى الملاعب اعتبارا من 19 يونيو ماتيوش مورافيتسكى رئيس الوزراء البولندى
وارسو رويترز

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قال رئيس الوزراء البولندى ماتيوش مورافيتسكى، اليوم الجمعة، إن جماهير كرة القدم سيكون بوسعها حضور المباريات اعتبارا من 19 يونيو لكن سيتم استخدام 25 فى المئة فقط من سعة الملاعب لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

 

ورغم أن العديد من مسابقات الدورى فى أوروبا استأنفت نشاطها بالفعل أو تعتزم العودة قريبا بعد التوقف بسبب الجائحة فان المباريات تقام خلف أبواب مغلقة وسيكون الدورى البولندى من أولى المسابقات التى تسمح بحضور مشجعين فى الملاعب. وقال مورافيتسكى "اختار الاتحاد البولندى لكرة القدم ورابطة الدورى يوم 19 للحصول على فرصة لترتيب كل الأمور وفقا للاجراءات المتبعة.

 

"كلنا نحتاج لعودة كرة القدم والرياضة. إنها واحدة من أهم عناصر عودة الحياة لطبيعتها. لهذا سنمنح عشاق كرة القدم فرصة حضور المباريات فى الملاعب بعد اتباع اجراءات الصحة والسلامة المطلوبة. سيتم قريبا الاعلان عن اللوائح التنظيمية".

 

وقالت رابطة الدورى فى بيان إن العدد الفعلى للجماهير سيعتمد على كل ملعب لكن سيتم الالتزام بربع سعة الاستاد فقط.

 

وكان الدورى البولندى من أولى مسابقات الدورى الأوروبية التى تعلن استئناف النشاط عقب التوقف بسبب الوباء وستقام أول مباراة فى وقت لاحق اليوم الجمعة.

 

وتتبقى أربع مباريات على نهاية الدور التمهيدى للموسم وبعدها ينتقل أول ثمانية فرق فى الترتيب الى مجموعة المنافسة على اللقب وحجر المقاعد الأوروبية بينما تتصارع الفرق الثمانية المتبقية للافلات من الهبوط.

 

 


عودة جماهير كرة القدم

بولندا

ملاعب بولندا

كورونا

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