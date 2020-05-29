اليوم السابع
Ads
الجمعة، 29 مايو 2020 02:17 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

عضو بنقابة الأطباء: وفاة الطبيب رقم 25 إثر الإصابة بفيروس كورونا

الجمعة، 29 مايو 2020 01:08 م
عضو بنقابة الأطباء: وفاة الطبيب رقم 25 إثر الإصابة بفيروس كورونا دار الحكمة
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن الفريق الطبى البطل الحقيقى فى معركة وباء فيروس كورونا المستجد مازال يدفع الثمن، مشيرا إلى أن عدد شهداء الأطباء إثر الإصابة بفيروس كورونا بلغ 25 طبيبا، وذلك بعد وفاة الدكتور رأفت ناجى استشاري النساء بمحافظة الجيزة.
 
يأتى ذلك بعدما نعت النقابة العامة للأطباء، بمزيد من الحزن والأسي الدكتور محمد عبد الباسط الجابري، أخصائي الحميات بمستشفى حميات إمبابة، والدكتور أحمد النني طبيب النساء والتوليد ويعمل بتأمين صحي بنها، والدكتور وليد يحيي عبد الحليم طبيب مقيم نساء بمستشفى المنيرة، إثر إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالى عدد شهداء الأطباء جراء الإصابة بالفيروس 25 شهيدا، وأكثر من 350 إصابة.
 
وكان قد عرض الدكتور حسين خيرى، النقيب العام للأطباء، خلال اجتماعه اليوم، بالدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أهم الأزمات التى يعانى منها الأطباء خلال مواجهتهم لوباء كورونا، وأوضح نقيب الأطباء، فى بيان، أن رئيس الوزراء أكد على توسيع إجراء تحاليل الـPCR للطواقم الطبية فوراً، وأيضا أكد على تنفيذ القرار السابق بتخصيص اماكن لعزل الأطباء فى كل مستشفى.
 
وعن المستلزمات الوقائية للفرق الطبية، أكد رئيس الوزراء على توفرها فى المستشفيات والمديريات ولكنها أزمة روتين وسلوكيات امناء المخازن، وسيتم  تغييرهذا التعامل فورا ومتابعة مديري المستشفيات بشكل يومى.
 
وعن ما يستجد من مشكلات على أرض الواقع، أكد رئيس الوزراء على استعداده للتدخل شخصيا لحل كل شكوى ترسلها له نقابة الأطباء  من خلال قناة تواصل مع النقابة لحل أى أزمة فورا، اما عن شهداء الاطباء من مصابى كورونا، أكد رئيس الوزراء أنه لاخلاف على اعتبارهم شهداء وأن  صندوق مخاطر أعضاء المهن الطبية الذى أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسى سيتكفل بهذا الأمر.
 
وأوضح نقيب الأطباء، أن أزمة أطباء التكليف فهى مازالت قيد التفاوض مع الجهات المعنية .
 
 

 


نقابة الاطباء

اصابات الاطباء بكورونا

وفيات الاطباء بكورونا

اخبار مصر اليوم

اخبار مصر

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

اتحاد المهن الطبية يقرر غلق مقره لمدة أسبوع بعد إصابة 8 موظفين بكورونا

الخميس، 28 مايو 2020 09:48 م

الحكومة تدعم الفرق الطبية لمواجهة كورونا.. نقيب الأطباء: رئيس الوزراء أكد استعداده للتدخل للبت فى الشكاوى.. ووعد بالتوسع فى مسحات الـ PCR وتخصيص أماكن لعزل الطواقم الطبية.. ومتابعة توافر مستلزمات الحماية يوميا

الخميس، 28 مايو 2020 06:58 م

نقيب الأطباء بعد لقاء رئيس الوزراء: مسحات للفريق للطبى المخالط وتخصيص أماكن للعزل

الخميس، 28 مايو 2020 05:36 م

عضو بـ"الأطباء": رئيس الوزراء وعد بفتح قنوات مباشرة مع النقابة لدعم الأعضاء

الخميس، 28 مايو 2020 03:27 م

بيان لنقابة الأطباء: وفاة طبيبين إثر إصابتهما بفيروس كورونا

الخميس، 28 مايو 2020 11:31 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيسى يتلقى اتصالا من نظيره القبرصى لبحث جهود مكافحة كورونا والأزمة الليبية

السيسى يتلقى اتصالا من نظيره القبرصى لبحث جهود مكافحة كورونا والأزمة الليبية

فيديو.. تعرف على كيفية استخراج "الفيش والبطاقة وجواز السفر" بالكمامة

فيديو.. تعرف على كيفية استخراج "الفيش والبطاقة وجواز السفر" بالكمامة

نقل مواجهة ليفربول ضد مان سيتى و5 مباريات لملاعب محايدة لدواعٍ أمنية

نقل مواجهة ليفربول ضد مان سيتى و5 مباريات لملاعب محايدة لدواعٍ أمنية

دراسة أمريكية: تعافى 90% من مصابى كورونا بعد تناول أدوية المناعة للأطفال

دراسة أمريكية: تعافى 90% من مصابى كورونا بعد تناول أدوية المناعة للأطفال

حكاية 3 شعارات تاريخية لا يهزمها الزمن لكبار الإيجيبشن ليج.. أحفاد صالح سليم يتمسكون بعبارة "الأهلى فوق الجميع".. وأبناء ميت عقبة يرفعون شعار"إحنا مدرسة الفن والهندسة".. والدراويش يختارون"الإسماعيلى برازيل مصر"

حكاية 3 شعارات تاريخية لا يهزمها الزمن لكبار الإيجيبشن ليج.. أحفاد صالح سليم يتمسكون بعبارة "الأهلى فوق الجميع".. وأبناء ميت عقبة يرفعون شعار"إحنا مدرسة الفن والهندسة".. والدراويش يختارون"الإسماعيلى برازيل مصر"

بالكمامة.. بدء عمل الأحوال المدنية والجوازات وتصاريح العمل والفيش من الاثنين

بالكمامة.. بدء عمل الأحوال المدنية والجوازات وتصاريح العمل والفيش من الاثنين

برشلونة يزين ملعبه بـ15 ألف قميص وصورة لمشجعيه فى مباراة أتلتيكو مدريد

برشلونة يزين ملعبه بـ15 ألف قميص وصورة لمشجعيه فى مباراة أتلتيكو مدريد

27 يونيو موعد استكمال مباريات كأس الاتحاد الإنجليزى

27 يونيو موعد استكمال مباريات كأس الاتحاد الإنجليزى

مفتى الجمهورية فى حوار شامل: يجوز تعطيل الحج بسبب الوباء.. وابن تيمية ليس مصدرا للتشريع.. شوقى علام:"الاختيار" أحبط سنوات من دعاية التكفيريين الخبيثة وأحيا روح التضحية..والمتطرفون يستنبطون أفكارهم من كتب التراث

مفتى الجمهورية فى حوار شامل: يجوز تعطيل الحج بسبب الوباء.. وابن تيمية ليس مصدرا للتشريع.. شوقى علام:"الاختيار" أحبط سنوات من دعاية التكفيريين الخبيثة وأحيا روح التضحية..والمتطرفون يستنبطون أفكارهم من كتب التراث

رئيس الوزراء يتابع توصيل الأدوية لعلاج مصابى كورونا فى المنازل

رئيس الوزراء يتابع توصيل الأدوية لعلاج مصابى كورونا فى المنازل

غداً.. عودة حظر التجوال من الثامنة مساءً حتى السادسة صباحاً

غداً.. عودة حظر التجوال من الثامنة مساءً حتى السادسة صباحاً

شهيد شهامة جديد.. مدمنون يمزقون جسد شاب بمدينة نصر بأسلحة بيضاء (صور)

شهيد شهامة جديد.. مدمنون يمزقون جسد شاب بمدينة نصر بأسلحة بيضاء (صور)

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة