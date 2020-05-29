اليوم السابع
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عشان متروحيش للدكتور كتير ..اعرفى ازاى تتعاملى مع طفلك فى مرحلة التسنين

الجمعة، 29 مايو 2020 06:00 ص
عشان متروحيش للدكتور كتير ..اعرفى ازاى تتعاملى مع طفلك فى مرحلة التسنين تسنين الاطفال -صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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التسنين هو العملية الطبيعية التي يمر بها فى مراحل عمره الأولى ثم يبدأ فى تبديل الأسنان على فترات، وفى هذه الفترة يعانى الطفل من مشاكل عديدة واعراض تؤثر على صحته ابرزها الالتهاب والألم وارتفاع درجة الحرارة، وحسب ما ذكره موقع myhealth يواجه الطفل أيضا تورم فى الأسنان وتبدأ هذه الاعراض قبل 3 إلى 5 أيام من ظهور الاسنان ثم تختفى بمجرد ظهور الاسنان

وأثناء مرحلة التسنين يرفض الطفل تناول الطعام أو الشراب كما يعانى من ألم شديد فى الفم وسيلان اللعاب مع طفح جلدى على الذقن والوجه والصدر، وهناك بعض النصائح التى يجب ان تتبعها الامهات فى المنزل لتخفيف ألم الأسنان عند الطفل دون الحاجة للذهاب للطبيب وهى:

1:اعطى لطفلك بعض المسكنات التى يصفها الطبيب فى حالة الألم الشديد.

2:افركي لثة طفلك بلطف حيث تندلع السن لمدة دقيقتين في كل مرة، وتأكدى من نظافة إصبعك أو استخدم حلقة تسنين نظيفة.

3:لا تستخدم جل التسنين الذى  يحتوي على دواء البنزوكائين الذي يمكن أن يؤذي طفلك، و تحدثى مع طبيب طفلك حول علاجات التسنين الأخرى.

4:امنح ىطفلك أشياء آمنة لمضغها ، مثل حلقات التسنين، و لا تستخدمى أسنان مملوءة بالسوائل.

5: إذا كان طفلك يتناول الأطعمة الصلبة ، فحاولى تقديم الأطعمة الباردة والسوائل التي تساعد على تخفيف آلام اللثة،  يمكنك أيضًا غمس قطعة قماش نظيفة في الماء وتجميدها وترك طفلك يمضغها.

وهناك بعض الحالات التى يجب فيها الاتصال بالطبيب فورا وهى:

1: يعاني طفلك من الحمى الشديدة.

2:يستمر طفلك في شد أذنيه.

3:يعاني طفلك من الإسهال أو الطفح الجلدي الحفاض.

 


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الطفل

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