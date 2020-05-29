اليوم السابع
Ads
الجمعة، 29 مايو 2020 11:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

عزل قريتى السنابسة وشنتنا الحجر بالمنوفية عقب وفاة 5 حالات بكورونا

الجمعة، 29 مايو 2020 10:43 ص
عزل قريتى السنابسة وشنتنا الحجر بالمنوفية عقب وفاة 5 حالات بكورونا اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فرضت محافظة المنوفية، حظر التجوال على قريتى "شنتنا الحجر" التابعة لمركز بركة السبع، عقب وفاة 3 حالات مصابة بفيروس كوررنا ، وعزل المناطق التي ظهرت فيها حالات إصابة لمدة أسبوع، لمنع انتشار فيروس كورنا المستجد داخل القرية.

وكذلك عزل قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، عقب ظهور مايقرب 25 حالة إصابة بفيروس كورنا المستجد ووفاة حالتين وذلك لمدة أسبوع ومنع جميع العاملين إجازات لمدة أسبوع سواء القطاع الحكومى أو الخاص.

ومن جانبة أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أن قرارا العزل جزئي للمناطق التي ظهرت بها إصابات داخل قرية شنتنا الحجر، التابعة لمركز بركة السبع، وقرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، وفرض حظر التجوال وغلق المحالات التجارية، عدا السوبر ماركت والصيدليات والجزارة والدواجن.

وأكد سعيد علام من أهالى قرية السنابسة التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، أن عقب إجازة عيد الفطر ظهر العديد من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتزايدت حتى وصلت إلى مايقرب 25 حالة إصابة بالمرض، تم عرض الأمر على المحاسب رجب النقيدى رئيس مجلس مركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية،وتم التواصل مع اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، وتم إصدار قرار العزل للقرية لمنع إنتشار الفيروس بين أهالى القرية .

وكانت قرية شنتنا الحجر التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية قد شهدت الأربعاء الماضى فقط وفاة ثلاث حالات إثر إصابتهم بفيروس كورونا لسيدة مسنة، ورجل مسن وابنتهم، فيما توفى ابنه الثاني أول أيام العيد، بالإضافة لابنته التي توفيت منذ أسبوعين،وشهدت قرية السنابسة التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، وفاة حالتين وإصابة حالات عديدة تقرب إلى 25 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد منذ بداية أجازات عيد الفطر.
 

 


اخبار مصريه

اخبار مصر

اخبار اليوم

المنوفيه

محافظ المنوفيه

محافظه المنوفيه

عزل

كفر السنابسه

شنتنا الحجر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ المنوفية: متابعات يومية للوقوف على آخر تطورات الموقف الحالى لكورونا

الخميس، 28 مايو 2020 01:58 م

الجيش الأبيض.. "سعيد" ممرض بحميات زاوية الناعورة المنوفية فى مواجهة كورونا

الأربعاء، 27 مايو 2020 06:30 م

غلق 3 منشآت طبية بشبين الكوم والشهداء بالمنوفية لمخالفتها الاشتراطات الطبية

الأربعاء، 27 مايو 2020 11:07 ص

صور.. محافظ المنوفية يفتتح مستشفى الشروق بقويسنا لاستقبال مصابى كورونا

الثلاثاء، 26 مايو 2020 03:41 م

إصابة مدير الطب العلاجى بصحة المنوفية بفيروس كورونا

الثلاثاء، 26 مايو 2020 02:34 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بالكمامة.. بدء عمل الأحوال المدنية والجوازات وتصاريح العمل والفيش من الاثنين

بالكمامة.. بدء عمل الأحوال المدنية والجوازات وتصاريح العمل والفيش من الاثنين

برشلونة يزين ملعبه بـ15 ألف قميص وصورة لمشجعيه فى مباراة أتلتيكو مدريد

برشلونة يزين ملعبه بـ15 ألف قميص وصورة لمشجعيه فى مباراة أتلتيكو مدريد

27 يونيو موعد استكمال مباريات كأس الاتحاد الإنجليزى

27 يونيو موعد استكمال مباريات كأس الاتحاد الإنجليزى

مفتى الجمهورية فى حوار شامل: يجوز تعطيل الحج بسبب الوباء.. وابن تيمية ليس مصدرا للتشريع.. شوقى علام:"الاختيار" أحبط سنوات من دعاية التكفيريين الخبيثة وأحيا روح التضحية..والمتطرفون يستنبطون أفكارهم من كتب التراث

مفتى الجمهورية فى حوار شامل: يجوز تعطيل الحج بسبب الوباء.. وابن تيمية ليس مصدرا للتشريع.. شوقى علام:"الاختيار" أحبط سنوات من دعاية التكفيريين الخبيثة وأحيا روح التضحية..والمتطرفون يستنبطون أفكارهم من كتب التراث

رئيس الوزراء يتابع توصيل الأدوية لعلاج مصابى كورونا فى المنازل

رئيس الوزراء يتابع توصيل الأدوية لعلاج مصابى كورونا فى المنازل

غداً.. عودة حظر التجوال من الثامنة مساءً حتى السادسة صباحاً

غداً.. عودة حظر التجوال من الثامنة مساءً حتى السادسة صباحاً

شهيد شهامة جديد.. مدمنون يمزقون جسد شاب بمدينة نصر بأسلحة بيضاء (صور)

شهيد شهامة جديد.. مدمنون يمزقون جسد شاب بمدينة نصر بأسلحة بيضاء (صور)

الرجاء البيضاوى يؤكد أحقيته فى لقب "نادى القرن العشرين" بالمغرب

الرجاء البيضاوى يؤكد أحقيته فى لقب "نادى القرن العشرين" بالمغرب

تجدد مرة واحدة.. مهلة 180 يوما للمنشآت الصناعية المخالفة لتوفيق أوضاعها

تجدد مرة واحدة.. مهلة 180 يوما للمنشآت الصناعية المخالفة لتوفيق أوضاعها

سنتان مدة توفيق أوضاع المحال العامة المرخصة وفقا للقانون و5 ضوابط تلتزم بها

سنتان مدة توفيق أوضاع المحال العامة المرخصة وفقا للقانون و5 ضوابط تلتزم بها

"صحة البرلمان": لم نتلقى شكوى عن نقص أدوية علاج مصابى كورونا

"صحة البرلمان": لم نتلقى شكوى عن نقص أدوية علاج مصابى كورونا

محكمة الاستئناف تعود للعمل الاثنين المقبل بإجراءات احترازية

محكمة الاستئناف تعود للعمل الاثنين المقبل بإجراءات احترازية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة