اليوم السابع
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عدد الموقعين على التماس لإقالة مستشار رئيس وزراء بريطانيا يتجاوز المليون

الجمعة، 29 مايو 2020 10:26 م
عدد الموقعين على التماس لإقالة مستشار رئيس وزراء بريطانيا يتجاوز المليون بوريس جونسونرئيس وزراء بريطانيا
لندن (رويترز)

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تجاوز عدد الموقعين على التماس لإقالة دومينيك كامينجز أبرز مستشارى رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون المليون شخص لسفره فى رحلة طويلة خلال العزل العام الهادف لمكافحة فيروس كورونا.

 

وقطع كامينجز 400 كيلومتر بالسيارة من لندن إلى مدينة دورهام فى شمال إنجلترا فى مارس، مصطحبا ابنه (أربعة أعوام) وزوجته التى كانت مريضة بأعراض كوفيد-19 ليكون قريبا من أقارب له.

 

ورفض كامينجز الاعتذار عن قيامه بالرحلة أو قيامه برحلة أخرى إلى قلعة محلية قال إنه قام بها لاختبار بصره وقدرته على القيادة بعد مرضه، وهى الرحلة التى قالت الشرطة البريطانية إنها ربما تمثل انتهاكا لقواعد العزل العام.

 

ووقع على الالتماس المنشور فى موقع على الإنترنت بعنوان "لا بد من إقالة دومينيك كامينجز" مليون و1260 بريطانيا بينما وقع على وثيقة منفصلة تؤيد كامينجز فى نفس الموقع 37 ألف بريطاني.

 

 


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