اليوم السابع
Ads
الجمعة، 29 مايو 2020 08:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

طقس الخليج.. معتدل بالبحرين صحو فى الإمارات ورياح مثيرة للأتربة بالسعودية

الجمعة، 29 مايو 2020 08:00 ص
طقس الخليج.. معتدل بالبحرين صحو فى الإمارات ورياح مثيرة للأتربة بالسعودية طقس الخليج
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشهد منطقة دول الخليج، حالة من الاستقرار النسبى على الإمارات والسعودية والبحرين، حيث تشهد السعودية استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار مع فرص لسقوط الأمطار فى بعض المناطق، بينما تشهد الإمارات طقسا صحوا ، وتشهد البحرين طقس معتدل حار خلال النهار.

 

السعودية 

 

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك ، المدينة المنورة ، مكة المكرمة خاصة الأجزاء الساحلية منها كذلك على أجزاء من مناطق الجوف ، حائل و الحدود الشمالية، في حين ماتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مرتفعات جازان ، عسير و الباحة.


وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-48 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

 

الإمارات 

 

توقع المركز الوطني الإماراتى للأرصاد أن يكون الطقس اليوم حارا وصحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر بعض السحب شرقاً وجنوباً، قد تكون ركامية بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح "السبت" على بعض المناطق الساحلية، وقد يتشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، مثيرة للغبار نهارا.

وتكون حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 18 - 28 تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 19:09 والمد الثاني عند الساعة 04:52 والجزر الأول عند الساعة 36:11 والجزر الثاني عند الساعة 46:22 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 53: 14 والمد الثاني عند الساعة 10:02 والجزر الاول عند الساعة 55:07 والجزر الثاني عند الساعة 21:09 .

 

البحرين 

 

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس اليوم، الجمعة في مملكة البحرين سيكون معتدل ولكنه حار خلال النهار، والرياح متقلبة الاتجاه من 3 إلى 8 عقد ولكنها شمالية بوجه عام من 8 إلى 13 عقدة أحيانا، ويصل ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة أقدام، وتصل درجة الحرارة العظمى 41 م درجة الحرارة الصغرى 27 م، بينما تسجل الرطوبة النسبية العظمى 80 % الرطوبة النسبية الصغرى 25%


طقس الخليج

الطقس

السعودية

الامارات

البحرين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سنتان مدة توفيق أوضاع المحال العامة المرخصة وفقا للقانون و5 ضوابط تلتزم بها

سنتان مدة توفيق أوضاع المحال العامة المرخصة وفقا للقانون و5 ضوابط تلتزم بها

"صحة البرلمان": لم نتلقى شكوى عن نقص أدوية علاج مصابى كورونا

"صحة البرلمان": لم نتلقى شكوى عن نقص أدوية علاج مصابى كورونا

محكمة الاستئناف تعود للعمل الاثنين المقبل بإجراءات احترازية

محكمة الاستئناف تعود للعمل الاثنين المقبل بإجراءات احترازية

انتهاء اليوم الـ65 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الخامسة مساءً

انتهاء اليوم الـ65 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الخامسة مساءً

هل يجوز منح الطالب فرصة ثانية عند الرسوب فى البحوث؟.. الأعلى للجامعات يجيب

هل يجوز منح الطالب فرصة ثانية عند الرسوب فى البحوث؟.. الأعلى للجامعات يجيب

نقابة التمريض بالشرقية: خمس ممرضات تعرضن للإصابة بفيروس كورونا خلال عملهن

نقابة التمريض بالشرقية: خمس ممرضات تعرضن للإصابة بفيروس كورونا خلال عملهن

"قوى البرلمان": استمرار عجلة الإنتاج مسئولية مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص

"قوى البرلمان": استمرار عجلة الإنتاج مسئولية مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص

إرشادات المترو للركاب مع استئناف تشغيله من السبت للحماية ضد كورونا

إرشادات المترو للركاب مع استئناف تشغيله من السبت للحماية ضد كورونا

بعد توقعات الأرصاد الجوية..تعرف على تحذيرات المرور لمنع الحوادث بسبب الشبورة

بعد توقعات الأرصاد الجوية..تعرف على تحذيرات المرور لمنع الحوادث بسبب الشبورة

ضوابط وشروط تقديم الطلاب الوافدين للالتحاق بالدراسة بجامعة ومعاهد الأزهر

ضوابط وشروط تقديم الطلاب الوافدين للالتحاق بالدراسة بجامعة ومعاهد الأزهر

لو عايز تبدأ مشروع صغير..اعرف خطوات الحصول على قرض مشروعك من التنمية المحلية

لو عايز تبدأ مشروع صغير..اعرف خطوات الحصول على قرض مشروعك من التنمية المحلية

5 وصايا قانونية حال توقيعك على إيصال أمانة.. اعرفها

5 وصايا قانونية حال توقيعك على إيصال أمانة.. اعرفها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة