ضبط شاب بالغربية ساعد مودة الأدهم فتاة تيك توك على ارتكاب أعمال مخلة بالآداب

الغربية – مصطفى عادل

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، القبض على شاب يبلغ من العمر 18عاما مقيم بمدينة زفتى، لقيامه بمعاونة مودة الأدهم فتاة "التيك توك" فى نشر فيديوهات للمتهمة على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وتم التحفظ على لاب توب وهاتف محمول ملك المتهم، وتم نقل المتهم برفقة مأمورية للقاهرة.

كانت الأجهزة الأمنية قد رصدت المتهم بعد قيامه بالترويج للفيديوهات الخاصة بالمتهمة من خلال عدة حسابات مختلفة، ووجه اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية بسرعة ضبط المتهم، وتم إعداد مأمورية من ضباط مباحث زفتى برئاسة العقيد أحمد خيري رئيس فرع البحث الجنائي بزفتى والسنطة، والمقدم أحمد الصباحي وكيل فرع البحث الجنائي بزفتى والسنطة، والرائد احمد رمزي رئيس مباحث قسم زفتى، والنقيب عبد الحكيم درويش معاون مباحث القسم، وتم مداهمة منزل المتهم ويدعى" ا.س" مقيم كفر عنان، واعترف بارتكابه للواقعة وتسويق ونشر وبث فيديوهات للمتهمة موده الادهم مقابل مبالغ ماليه عن طريق حسابات علي مواقع التواصل الاجتماعي، وتم التحفظ علي هاتفه وجهاز لاب توب.

وكانت رفضت محكمة الجنح بمحكمة شمال بالعباسية، الاستئناف المقدم من مودة الأدهم، على قرار تجديد حبسها 15 يوماً، وترحيلها لسجن النسا بالقناطر الخيرية، فى في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة.

وكانت أمرت النيابة العامة بحبس المتهمة مودة الأدهم، أربعة أيام احتياطاً على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة.

وكانت الإدارة العامة لحماية الآداب بوزارة الداخلية قد تمكنت من ضبط المتهمة نفاذاً لأمر النيابة العامة بضبطها وإحضارها، حيث وردت معلومات إلى الإدارة بهروبها من محل إقامتها بالقاهرة الجديدة، متنقلة بين عدة أماكن بمدينة الرحاب والساحل الشمالي، مستخدمة بعض الخواص الإلكترونية لتشفير بيانات هاتفها المحمول خلال استخدامها الشبكة المعلوماتية واتصالاتها الهاتفية؛ هربا من المُلاحقة الأمنية.

وأكدت المعلومات اختبائها داخل تجمع سكني بمدينة السادس من أكتوبر مستقلة للتنقل سيارة أمكن تحديد أرقام لوحتها المعدنية، وقد رصد تحرك للسيارة وإلقاء القبض على المتهمة وبحوزتها حاسب آلي محمول وهاتف محمول بدون شريحة هاتفية متصل بجهاز لاسلكي للاتصال بالشبكة المعلوماتية "wiFi"وحقيبة تحوي أغراضها. وواجهتها النيابة العامة بالاتهامات المنسوبة إليها، وسيجري استكمال التحقيق معها.