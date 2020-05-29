اليوم السابع
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صور.. للوقاية من كورونا.. أحياء الإسكندرية تواصل فض وتعقيم الآسواق

الجمعة، 29 مايو 2020 02:36 م
صور.. للوقاية من كورونا.. أحياء الإسكندرية تواصل فض وتعقيم الآسواق فض تجمعات الاسواق
الإسكندرية جاكلين منير

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كثفت أحياء الإسكندرية حملات تطهير المنشأت الحكومية والمؤسسات والآسواق، وفق قرارات مجلس الوزراء للحد من إنتشار فيروس كورونا.

وأشار حى شرق فى بيان له اليوم، أنه تطبيقًا للإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيرس كورونا المستجد، وبناًء على تعليمات المهندسة سحر شعبان رئيس حي شرق، بالاستمرار فى تطهير وتعقيم الشوارع بنطاق الحى وخاصًة التى تشهد إزدحامًا من المواطنين، تم تطهير وتعقيم شارعى مصطفى كامل ومحطة السوق وسوق باكوس، وشارك فى متابعة اعمال التطهير إدارات؛ الأزمات والكوارث وإشغال الطريق والمتابعة الميدانية بالحى.

من جهه أخرى تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بإزالة الأسواق العشوائية وفض التجمعات ضمن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا ،شن حى العامرية حملة مكبرة بناء على تعليمات اللواء سمير صدقي رئيس حي العامرية أول ،حيث  قامت الإدارات المعنية بفض سوق قرية طيبة1 بقرى النهضة .

وكانت الإسكندرية قد إتخذت عدة قرارات ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، حيث تم تنفيذ كافة تعليمات رئاسة الوزراء من تخفيض عدد العمال بديوان المحافظة والأحياء، وتطبيق الإجراءات الوقائية من التعقيم والتطهير لها، مثل غلق الشواطئ و المتنزهات وتكثيف الأحياء لحملات ضبط المخالفين لقرار الغلق، ومواصلة غلق المراكز التعليمية والحضانات وصالات الجيم ومحلات الألعاب الإلكترونية، منع الأسواق العشوائية الأسبوعية و عدم إقامة سوق الجمعة وسوق الحمام، بالإضافة إلى تكثيف الحملات بالأحياء لمنع تجمعات الأسواق اليومية.

كما تم إصدار تعليمات مشددة بالتواجد الميدانى والمتابعة اللحظية للأحياء، وتكثيف الحملات على المقاهى والكافتريات لمنع تدخين الشيشة، وتم غلق المقاهى المخالفة بالشمع الأحمر، وتوقيع عقوبة مالية فورية على مخالفين قرار الغلق تصل الى 10 آلاف جنيه، متابعة أعمال رفع القمامة ومداومة أعمال تطهير صناديق القمامة والحاويات ومراكز تجميع القمامة على مستوى الأحياء.

 

 

 

 

فض الاسواق
فض الاسواق

 

تعقيم الاسواق (1)
تعقيم الاسواق (1)

 

تعقيم الاسواق (2)
تعقيم الاسواق (2)

 

تعقيم الاسواق (3)
تعقيم الأسواق (3)

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