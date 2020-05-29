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صور.. صانع أحذية فى رومانيا يبتكر طريقة جديدة للحفاظ على التباعد الاجتماعى

الجمعة، 29 مايو 2020 05:53 م
صور.. صانع أحذية فى رومانيا يبتكر طريقة جديدة للحفاظ على التباعد الاجتماعى الحذاء
كتب محمد جمال - تصوير رويترز

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ابتكر صانع أحذية فى رومانيا طريقة جديدة للحفاظ على التباعد الاجتماعى بين الناس بسبب أزمة فيروس كورونا القاتل، ونشرت رويترز صورا توضح تصميم ذلك الحذاء الذى يبلغ طوله ما يقرب نصف المتر.

تفصيل الأحذية
تفصيل الأحذية

 

وأعلن رئيس رومانيا كلاوس يوهانيس، أنه لن يمدد حالة الطوارئ، المفروضة بسبب وباء فيروس كورونا، بعد موعد انتهائها فى 14 مايو الجارى، لكن البلاد ستكون فى حالة تأهب اعتبارا من منتصف الشهر لإبقاء الوباء تحت السيطرة.

تصنيع الأحذية
تصنيع الأحذية

 

حذاء للحفاظ على التباعد الاجتماعى
حذاء للحفاظ على التباعد الاجتماعى

 

حذاء واقى من كورونا
حذاء واقى من كورونا

 

صانع أحذية
صانع أحذية

 


رومانيا

كورونا

فيروس كورونا

حذاء

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