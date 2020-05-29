اليوم السابع
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صور.. حملة مكبرة لفض الأسواق العشوائية ورفع الإشغالات بشوارع المحلة

الجمعة، 29 مايو 2020 07:21 م
صور.. حملة مكبرة لفض الأسواق العشوائية ورفع الإشغالات بشوارع المحلة حملة مكبرة لرفع الإشغالات وفض الاسواق العشوائية بالمحلة
الغربية مصطفى عادل

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شن حى ثان المحلة برئاسة المحاسب محمد صلاح عبد الوهاب، حملة مكبرة لرفع الإشغالات وفض الأسواق العشوائية بنطاق الحي تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية للحد من انتشار وباء كورونا المستجد.

شارك فى الحملة قسم الإشغالات بالحي بالتنسيق مع الشرطة، أسفرت الحملات عن إزالة سوق التقوى بمنطقة سكة زفتى وفض الباعة الجائلين وإزالة فروشاتهم، كما تم رفع الإشغالات من الشوارع.

من ناحية أخرى واصلت إدارة إنارة الطرق بحى ثان المحلة بمحافظة الغربية، تحت إشراف المحاسب محمد صلاح عبد الوهاب رئيس الحى، أعمال صيانة أعمدة الإنارة والكشافات على الطرق الرئيسية بالمدينة فى نطاق الحى، وأيضا عدد من الشوارع الرئيسية بالمحلة.

وقامت الحملة بالمرور على جميع الشوارع والطرق ذلك للاطمئنان على سلامة الأعمدة الكهربائية وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لها وفقاً للخطة الزمنية المعدة لذلك حرصاً على إنارة الطرق، وتيسير الحركة المرورية أمام المارة.

من ناحية أخرى نفذ حى ثان المحلة الكبرى بمحافظة الغربية برئاسة المحاسب محمد صلاح عبد الوهاب، حملة نظافة ورفع كفاءة نظافة الشوارع بنطاق الحى، وشارك فى الحملة معدات جهاز النظافة بمجلس المدينة والحى، واستهدفت الحملة مدخل المدينة بطريق المحلة طنطا، وغرفة جمع القمامة بمنطقة العلو وسكة قطور وشارع البحر وميدان الشون ومطلع كوبرى الفريق رضا حافظ وأمام مدرسة طه حسين وميدان المحطة، وشارع الفرن بمنطقة منشية البكري وشارع جمال عبد الناصر وامام مدرسة شهداء بدر، وتم نقل القمامة لمصنع التدوير بطريق الجابرية.

ونفذ مجلس مدينة قطور بمحافظة الغربية، برئاسة المحاسب احمد المغاورى سليمان رئيس المدينة، حملة نظافة وتجميل بسور مستشفى قطور المركزى والتى تم تخصيص جزء منها لاستقبال حالات عزل كورونا.

 

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