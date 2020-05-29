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صور.. حملة مكبرة لتجميل سور مستشفى قطور المركزى وررسم صور للجيش الأبيض

الجمعة، 29 مايو 2020 02:25 م
صور.. حملة مكبرة لتجميل سور مستشفى قطور المركزى وررسم صور للجيش الأبيض تجميل سور مستشفى قطور المركزى بالغربية
الغربية - عادل ضرة

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نفذ مجلس مدينة قطور بمحافظة الغربية، برئاسة المحاسب احمد المغاوري سليمان رئيس المدينة، حملة نظافة وتجميل بسور مستشفى قطور المركزي والتي تم تخصيص جزء منها لاستقبال حالات عزل كورونا.

شارك في الحملة عدد من مدرسي التربية الفنية، وتم رسم صور جماليه على سور المستشفى فى جميع الاتجاهات، وأيضا رسم صور تضم الجيش الابيض والشرطة والجيش لرفع الروح المعنوية للاطباء والتمريض داخل المستشفى، وتشجيعهم على مواصلة الجهد فى مواجهة وباء كورونا.

من ناحيه اخرى، نفذ حى ثان المحلة بمحافظة الغربية حملة تجميل ونظافة بشارع البحر الرئيسي بنطاق الحي، للحفاظ على المظهر الجمالي العام للشوارع، بمشاركة جهاز النظافة بالحي، وقسم المتنزهات بالحي.

وقام عمال النظافة بزراعة الجزيرة الوسطي بطول شارع البحر بداية من ميدان الشون حتى كوبري بنزايون، وزراعة اشجار الزينة والورود وتقليم النخيل، كما تم رش شارع البحر بالمياه ورفع تراكمات الاتربة على جانبي الطريق.

من ناحيه اخرى، شن حي اول طنطا بمحافظة الغربية حملة مكبرة لإزالة الأدوار المخالفة المقامه بدون تراخيص للتصدي للبناء المخالف.

شارك فى الحملة شرطة المرافق لتأمين عملية الإزالة، وأسفرت الحملة عن إزالة الطابقين العاشر والحادي عشر حتى سطح الأرض، وتحرير محاضر للمخالفين.

من ناحيه أخرى، شدد محافظ الغربية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتزام الوحدات القروية بمنع حرق مخلفات القمامة والالتزام بنقلها إلى الأماكن المخصصة لها، وكذلك منع إلقاء مخلفات القمامة فى الترع والمصارف وجسورها.

وأشار محافظ الغربية، إلى معاقبة المخالفين بتوقيع غرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، وفى حالة العودة تكون العقوبة بالحبس ودفع المبلغ المشار إليه، وذلك طبقا للعقوبات الواردة فى قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 والمتضمن: "حظر إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة أو المخلفات الصلبة إلا فى الأماكن المخصصة لها بعيداً عن الأماكن السكنية والصناعية والزراعية والمجارى المائية".

 

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مستشفى قطور المركزى

مجلس مدينة قطور

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