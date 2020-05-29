صور .. حملات لإزالة الإشغالات وتطبيق قرار غلق المحلات بأحياء الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

كثفت أحياء الإسكندرية حملات الانضباط بالشارع السكندرى، لرصد وإزالة الإشغالات والمخالفات، وتطبيق قرار الحظر وغلق المحال التجارية، وفق قرارات مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا .

وأشار حى وسط فى بيان له اليوم إلى أنه وفقا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمواصلة حملات إزالة اللافتات القماشية المخالفة بنطاق الاحياء ، حفاظا علي حق الدولة والمظهر الحضاري للثغر، شن الحى حملك مكبرة تحت إشراف العميد فادي وديع رئيس حي وسط، لإزالة اللافتات القماشية المخالفة من شوارع محرم بك والعطارين.

وتوجهت الحملة الى شوارع : قنال السويس، عبد القادرالغرياني؛ ،محرم بك، والسلطان حسين، وتم خلالها رفع وإزالة عدد كبير من اللافتات المخالفة ، والتحفظ عليها.

كما توجهت حملة أخرى الي شوارع : محرم بك ؛ ميدان الرصافة؛ جرين، منشا ،قنال السويس، بوالينو، صفيه زغلول، السلطان حسين ،وداد شلبي، وسليمان يسري ،وتم خلالها رفع وإزالة الاشغالات ،التعديات، والفروشات، والتحفظ عليها وضبط عدد من حالات الاشغالات ، رفع وإزالة الحواجز الحديدية ،الكتل الخرسانية ،الأحجار ،والكاوتش التالف التي تستخدم لحجز أماكن للسيارات وتعيق المارة والمرور.

فيما أشار حى المنتزة أول ،فى بيان له اليوم أنه وفقا لتطبيق الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وتحت إشراف حمدى عبد العليم شامه رئيس حى المنتزة أول ،تم شن حملة مكبرة بمتابعة مدير إدارة إشغال الطريق والاعلانات ،وقد قامت إدارة أشغال الطريق والإعلانات بتطبيق قرار الحظر واغلاق المحلات التجارية فى الميعاد المحدد واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف وذلك بكلا من شارع خالد بن الوليد ،شارع اسكندر إبراهيم ،شارع 45 بحرى.

وكانت الإسكندرية قد إتخذت عدة قرارات ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، حيث تم تنفيذ كافة تعليمات رئاسة الوزراء من تخفيض عدد العمال بديوان المحافظة والأحياء، وتطبيق الإجراءات الوقائية من التعقيم والتطهير لها، مثل غلق الشواطئ و المتنزهات وتكثيف الأحياء لحملات ضبط المخالفين لقرار الغلق، ومواصلة غلق المراكز التعليمية والحضانات وصالات الجيم ومحلات الألعاب الإلكترونية، منع الأسواق العشوائية الأسبوعية و عدم إقامة سوق الجمعة وسوق الحمام، بالإضافة إلى تكثيف الحملات بالأحياء لمنع تجمعات الأسواق اليومية.



الاعلانات المخالفة



حملات مكبرة



شارع خالد بن الوليد