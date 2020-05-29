اليوم السابع
Ads
الجمعة، 29 مايو 2020 02:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور .. حملات لإزالة الإشغالات وتطبيق قرار غلق المحلات بأحياء الإسكندرية

الجمعة، 29 مايو 2020 02:30 م
صور .. حملات لإزالة الإشغالات وتطبيق قرار غلق المحلات بأحياء الإسكندرية حملة مكبرة بالاسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كثفت أحياء الإسكندرية حملات الانضباط بالشارع السكندرى، لرصد وإزالة الإشغالات والمخالفات، وتطبيق قرار الحظر وغلق المحال التجارية، وفق قرارات مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا .

وأشار حى وسط فى بيان له اليوم إلى أنه وفقا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمواصلة حملات إزالة اللافتات القماشية المخالفة بنطاق الاحياء ، حفاظا علي حق الدولة والمظهر الحضاري للثغر، شن الحى حملك مكبرة تحت إشراف العميد فادي وديع رئيس حي وسط، لإزالة اللافتات القماشية المخالفة من شوارع محرم بك والعطارين.

وتوجهت الحملة الى شوارع : قنال السويس، عبد القادرالغرياني؛ ،محرم بك، والسلطان حسين، وتم خلالها رفع وإزالة عدد كبير من اللافتات المخالفة ، والتحفظ عليها.

كما توجهت حملة أخرى الي شوارع : محرم بك ؛ ميدان الرصافة؛ جرين، منشا ،قنال السويس، بوالينو، صفيه زغلول، السلطان حسين ،وداد شلبي، وسليمان يسري ،وتم خلالها رفع وإزالة الاشغالات ،التعديات، والفروشات، والتحفظ عليها وضبط عدد من حالات الاشغالات ، رفع وإزالة الحواجز الحديدية ،الكتل الخرسانية ،الأحجار ،والكاوتش التالف التي تستخدم لحجز أماكن للسيارات وتعيق المارة والمرور.

فيما أشار حى المنتزة أول ،فى بيان له اليوم أنه وفقا لتطبيق  الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وتحت إشراف حمدى عبد العليم شامه رئيس حى المنتزة أول ،تم شن حملة مكبرة بمتابعة مدير إدارة إشغال الطريق والاعلانات ،وقد قامت إدارة أشغال الطريق والإعلانات بتطبيق قرار الحظر واغلاق المحلات التجارية فى الميعاد المحدد واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف وذلك بكلا من شارع خالد بن الوليد ،شارع اسكندر إبراهيم ،شارع 45 بحرى.

وكانت الإسكندرية قد إتخذت عدة قرارات ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، حيث تم تنفيذ كافة تعليمات رئاسة الوزراء من تخفيض عدد العمال بديوان المحافظة والأحياء، وتطبيق الإجراءات الوقائية من التعقيم والتطهير لها، مثل غلق الشواطئ و المتنزهات وتكثيف الأحياء لحملات ضبط المخالفين لقرار الغلق، ومواصلة غلق المراكز التعليمية والحضانات وصالات الجيم ومحلات الألعاب الإلكترونية، منع الأسواق العشوائية الأسبوعية و عدم إقامة سوق الجمعة وسوق الحمام، بالإضافة إلى تكثيف الحملات بالأحياء لمنع تجمعات الأسواق اليومية.

 

 

 

الاعلانات المخالفة
الاعلانات المخالفة

 

حملات مكبرة
حملات مكبرة

 

شارع خالد بن الوليد
شارع خالد بن الوليد

 

غلق المحلات
غلق المحلات

 


اخبار مصرية

اخبار اليوم

اخبار الاسكندرية

الاسكندرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ارتفاع عدد المتعافين بالمعسكر الطبى "أبو قير" إلى 390 حالة

الجمعة، 29 مايو 2020 01:03 م

الحياة فى الساحل الشمالى فى زمن كورونا.. 10 مشاهد تغيرت أبرزها لا شواطئ لا حفلات لا مطاعم.. منع دخول غير الملاك والإيجارات للشاليهات والفيلات.. والالتزام بقرارات الدولة للوقاية من الفيروس سيد المشهد.. صور

الجمعة، 29 مايو 2020 01:00 م

"تموين الإسكندرية": توريد أكثر من 126 ألف طن قمح للصوامع طبقا للمواصفات

الجمعة، 29 مايو 2020 12:19 ص

"أوقاف الإسكندرية": منع دخول الموظفين لديوان المديرية دون ارتداء الكمامة

الخميس، 28 مايو 2020 08:01 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيسى يتلقى اتصالا من نظيره القبرصى لبحث جهود مكافحة كورونا والأزمة الليبية

السيسى يتلقى اتصالا من نظيره القبرصى لبحث جهود مكافحة كورونا والأزمة الليبية

فيديو.. تعرف على كيفية استخراج "الفيش والبطاقة وجواز السفر" بالكمامة

فيديو.. تعرف على كيفية استخراج "الفيش والبطاقة وجواز السفر" بالكمامة

نقل مواجهة ليفربول ضد مان سيتى و5 مباريات لملاعب محايدة لدواعٍ أمنية

نقل مواجهة ليفربول ضد مان سيتى و5 مباريات لملاعب محايدة لدواعٍ أمنية

دراسة أمريكية: تعافى 90% من مصابى كورونا بعد تناول أدوية المناعة للأطفال

دراسة أمريكية: تعافى 90% من مصابى كورونا بعد تناول أدوية المناعة للأطفال

حكاية 3 شعارات تاريخية لا يهزمها الزمن لكبار الإيجيبشن ليج.. أحفاد صالح سليم يتمسكون بعبارة "الأهلى فوق الجميع".. وأبناء ميت عقبة يرفعون شعار"إحنا مدرسة الفن والهندسة".. والدراويش يختارون"الإسماعيلى برازيل مصر"

حكاية 3 شعارات تاريخية لا يهزمها الزمن لكبار الإيجيبشن ليج.. أحفاد صالح سليم يتمسكون بعبارة "الأهلى فوق الجميع".. وأبناء ميت عقبة يرفعون شعار"إحنا مدرسة الفن والهندسة".. والدراويش يختارون"الإسماعيلى برازيل مصر"

بالكمامة.. بدء عمل الأحوال المدنية والجوازات وتصاريح العمل والفيش من الاثنين

بالكمامة.. بدء عمل الأحوال المدنية والجوازات وتصاريح العمل والفيش من الاثنين

برشلونة يزين ملعبه بـ15 ألف قميص وصورة لمشجعيه فى مباراة أتلتيكو مدريد

برشلونة يزين ملعبه بـ15 ألف قميص وصورة لمشجعيه فى مباراة أتلتيكو مدريد

27 يونيو موعد استكمال مباريات كأس الاتحاد الإنجليزى

27 يونيو موعد استكمال مباريات كأس الاتحاد الإنجليزى

مفتى الجمهورية فى حوار شامل: يجوز تعطيل الحج بسبب الوباء.. وابن تيمية ليس مصدرا للتشريع.. شوقى علام:"الاختيار" أحبط سنوات من دعاية التكفيريين الخبيثة وأحيا روح التضحية..والمتطرفون يستنبطون أفكارهم من كتب التراث

مفتى الجمهورية فى حوار شامل: يجوز تعطيل الحج بسبب الوباء.. وابن تيمية ليس مصدرا للتشريع.. شوقى علام:"الاختيار" أحبط سنوات من دعاية التكفيريين الخبيثة وأحيا روح التضحية..والمتطرفون يستنبطون أفكارهم من كتب التراث

رئيس الوزراء يتابع توصيل الأدوية لعلاج مصابى كورونا فى المنازل

رئيس الوزراء يتابع توصيل الأدوية لعلاج مصابى كورونا فى المنازل

غداً.. عودة حظر التجوال من الثامنة مساءً حتى السادسة صباحاً

غداً.. عودة حظر التجوال من الثامنة مساءً حتى السادسة صباحاً

شهيد شهامة جديد.. مدمنون يمزقون جسد شاب بمدينة نصر بأسلحة بيضاء (صور)

شهيد شهامة جديد.. مدمنون يمزقون جسد شاب بمدينة نصر بأسلحة بيضاء (صور)

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة