صور .. تطهير وتعقيم مبنى نقابة المهندسين بالإسكندرية قبل إستئناف العمل غدا

الإسكندرية جاكلين منير

شهدت نقابة المهندسين بالإسكندرية حملة تطهير مكبرة على مبنى النقابة بالشاطبى للوقاية من انتشار فيروس كورونا وذلك من قبل متخصصين وذلك استعدادا لاستئناف العمل بالنقابة غدا السبت، وشمل التعقيم على مكاتب الموظفين وأماكن تردد المهندسين لاستخراج الأوراق داخل مبنى النقابة وكافة الأدوار .

وأشارت نقابة المهندسين بالإسكندرية فى بيان صادر اليوم، إلى أنه تم التشديد على ضرورة إرتداء الكمامة اثناء التواجد فى مقر النقابة لحماية أعضاءها من انتشار فيروس كورونا واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية.

كما خصصت نقابة المهندسين بالإسكندرية منفذا دائما لبيع المطهرات والكمامات داخل مقر النقابة تسهيلا على المهندسين فى توفير المطهرات من الممكن الحصول عليها فى أوقات العمل الرسمية للنقابة .

وكانت الإسكندرية قد إتخذت عدة قرارات ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، حيث تم تنفيذ كافة تعليمات رئاسة الوزراء من تخفيض عدد العمال بديوان المحافظة والأحياء، وتطبيق الإجراءات الوقائية من التعقيم والتطهير لها، مثل غلق الشواطئ و المتنزهات وتكثيف الأحياء لحملات ضبط المخالفين لقرار الغلق، ومواصلة غلق المراكز التعليمية والحضانات وصالات الجيم ومحلات الألعاب الإلكترونية، منع الأسواق العشوائية الأسبوعية و عدم إقامة سوق الجمعة وسوق الحمام، بالإضافة إلى تكثيف الحملات بالأحياء لمنع تجمعات الأسواق اليومية.



تعقيم نقابة المهندسين



تعقيم نقابة المهندسين