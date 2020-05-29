صور.. التصدى لحالات سرقة التيار الكهربائى بميدان المساجد بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شن حى الجمرك بالإسكندرية، حملة مكبرة للتصدى لحالات سرقة التيار الكهربائى، بميدان المساجد ومنطقة بحر وساحة مسجد المرسى أبو العباس، وذلك تحت إشراف نجوى أمين رئيس حى الجمرك.

وأشار حى الجمرك فى بيان له اليوم، أن إدارة الكهرباء بالحى، قامت باستكمال الحملة المكبرة التى شنها الحى لإزالة الإشغالات بمحيط ميدان أبى العباس، حيث تم اليوم إزالة سرقات التيار الكهربائى من الأعمدة بمحيط الميدان وتم عزل وتأمين الكابلات بهم، كما تم العمل على مفتاح حديقة ابى العباس وإنارة جزء مطفأ والكشف على اللوحة وعزل وتأمين الكابلات به، كما تم الكشف على اللوحة بمفتاح سيدى ياقوت وصيانة مفتاح ساقط وإنارة جزء مطفأ وعزل وتأمين الكابلات باللوحة، وصيانة كشاف وإنارته بشارع سيدى ياقوت.

من جهة أخرى قامت وحدة التدخل السريع بالحى، برفع عدد 5 نقلات قمامة من نطاق الحى بإجمالى 130 طن تقريبا، وذلك بمعدات وعمال وحدة التدخل السريع.

فيما شن الحى حملة صباحية، بقيادة النقيب ياسر رجب رئيس وحدة المرافق والإدارات المعنية بالحى " إشغال الطريق والمتابعة الميدانية ووحدة التدخل السريع والطرق والمشروعات، وتوجهت الحملة إلى المنشية، حيث وجد أن جميع المحلات مغلقة تماما ولا يوجد صحة للشكوى، كما توجهت الحملة إلى شارع إسماعيل صبرى وتم إزالة كافة أشكال الإشغالات والتحفظ عليها والعمل على توسعة، الطريق للمارة، وأثناء المرور تم التحفظ على سيارة لنقل مخلفات ردم بشارع البحرية وإيداعها بشرطة المرافق.

وكانت الإسكندرية قد اتخذت عدة قرارات ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، حيث تم تنفيذ كافة تعليمات رئاسة الوزراء من تخفيض عدد العمال بديوان المحافظة والأحياء، وتطبيق الإجراءات الوقائية من التعقيم والتطهير لها، مثل غلق الشواطئ والمتنزهات وتكثيف الأحياء لحملات ضبط المخالفين لقرار الغلق، ومواصلة غلق المراكز التعليمية والحضانات وصالات الجيم ومحلات الألعاب الإلكترونية، منع الأسواق العشوائية الأسبوعية وعدم إقامة سوق الجمعة وسوق الحمام، بالإضافة إلى تكثيف الحملات بالأحياء لمنع تجمعات الأسواق اليومية.



التصدى لحالات سرقة التيار



التصدى لحالات سرقة التيار