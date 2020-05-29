اليوم السابع
Ads
الجمعة، 29 مايو 2020 04:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. التصدى لحالات سرقة التيار الكهربائى بميدان المساجد بالإسكندرية

الجمعة، 29 مايو 2020 03:34 م
صور.. التصدى لحالات سرقة التيار الكهربائى بميدان المساجد بالإسكندرية التصدى لحالات سؤقة التيار الكهربائى
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شن حى الجمرك بالإسكندرية، حملة مكبرة للتصدى لحالات سرقة التيار الكهربائى، بميدان المساجد ومنطقة بحر وساحة مسجد المرسى أبو العباس، وذلك تحت إشراف نجوى أمين رئيس حى الجمرك.

وأشار حى الجمرك فى بيان له اليوم، أن إدارة الكهرباء بالحى، قامت باستكمال الحملة المكبرة التى شنها الحى لإزالة الإشغالات بمحيط ميدان أبى العباس، حيث تم اليوم إزالة سرقات التيار الكهربائى من الأعمدة بمحيط الميدان وتم عزل وتأمين الكابلات بهم، كما تم العمل على مفتاح حديقة ابى العباس وإنارة جزء مطفأ والكشف على اللوحة وعزل وتأمين الكابلات به، كما تم الكشف على اللوحة بمفتاح سيدى ياقوت وصيانة مفتاح ساقط وإنارة جزء مطفأ وعزل وتأمين الكابلات باللوحة، وصيانة كشاف وإنارته بشارع سيدى ياقوت.

من جهة أخرى قامت وحدة التدخل السريع بالحى، برفع عدد 5 نقلات قمامة من نطاق الحى بإجمالى 130 طن تقريبا، وذلك بمعدات وعمال وحدة التدخل السريع.

فيما شن الحى حملة صباحية، بقيادة النقيب ياسر رجب رئيس وحدة المرافق والإدارات المعنية بالحى " إشغال الطريق والمتابعة الميدانية ووحدة التدخل السريع والطرق والمشروعات، وتوجهت الحملة إلى المنشية، حيث وجد أن جميع المحلات مغلقة تماما ولا يوجد صحة للشكوى، كما توجهت الحملة إلى شارع إسماعيل صبرى وتم إزالة كافة أشكال الإشغالات والتحفظ عليها والعمل على توسعة، الطريق للمارة، وأثناء المرور تم التحفظ على سيارة لنقل مخلفات ردم بشارع البحرية وإيداعها بشرطة المرافق.

وكانت الإسكندرية قد اتخذت عدة قرارات ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، حيث تم تنفيذ كافة تعليمات رئاسة الوزراء من تخفيض عدد العمال بديوان المحافظة والأحياء، وتطبيق الإجراءات الوقائية من التعقيم والتطهير لها، مثل غلق الشواطئ والمتنزهات وتكثيف الأحياء لحملات ضبط المخالفين لقرار الغلق، ومواصلة غلق المراكز التعليمية والحضانات وصالات الجيم ومحلات الألعاب الإلكترونية، منع الأسواق العشوائية الأسبوعية وعدم إقامة سوق الجمعة وسوق الحمام، بالإضافة إلى تكثيف الحملات بالأحياء لمنع تجمعات الأسواق اليومية.

 

التصدى لحالات سرقة التيار (1)
التصدى لحالات سرقة التيار 
التصدى لحالات سرقة التيار (2)
التصدى لحالات سرقة التيار 
التصدى لحالات سرقة التيار (3)
التصدى لحالات سرقة التيار 

اخبار مصرية

اخبار اليوم

اخبار الاسكندرية

الاسكندرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 29-5-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 29-5-2020

تفاصيل عزل قريتى السنابسة وشنتنا الحجر بالمنوفية عقب وفاة 5 حالات بكورونا..فيديو

تفاصيل عزل قريتى السنابسة وشنتنا الحجر بالمنوفية عقب وفاة 5 حالات بكورونا..فيديو

شهيد شهامة جديد.. مدمنون يمزقون جسد شاب بمدينة نصر بأسلحة بيضاء.. والدة القتيل لـ"اليوم السابع": ابنى حاول فض خناقة فقتلوه.. لا شيء يبرد نار قلوبنا سوى الإعدام.. شاهد عيان: تباهوا بالسلاح بعد قتله.. فيديو

شهيد شهامة جديد.. مدمنون يمزقون جسد شاب بمدينة نصر بأسلحة بيضاء.. والدة القتيل لـ"اليوم السابع": ابنى حاول فض خناقة فقتلوه.. لا شيء يبرد نار قلوبنا سوى الإعدام.. شاهد عيان: تباهوا بالسلاح بعد قتله.. فيديو

الصحة تحذر من بروتوكولات علاج فيروس كورونا متداولة على مواقع التواصل الاجتماعى

الصحة تحذر من بروتوكولات علاج فيروس كورونا متداولة على مواقع التواصل الاجتماعى

تحقيقات الصحة فى واقعة خروج متوفية الحميات تكشف تقصير الأمن الإدارى

تحقيقات الصحة فى واقعة خروج متوفية الحميات تكشف تقصير الأمن الإدارى

ضبط شاب بالغربية ساعد مودة الأدهم فتاة تيك توك على ارتكاب أعمال مخلة بالآداب

ضبط شاب بالغربية ساعد مودة الأدهم فتاة تيك توك على ارتكاب أعمال مخلة بالآداب

بالكمامة والمسافة الآمنة.. المواقع الشرطية تستقبل المواطنين بدءا من الإثنين.. استخراج بطاقات الرقم القومى ووثائق الأحوال المدنية.. الحصول على تصاريح العمل والفيش والجوازات.. والداخلية: التزموا بإجراءات الوقاية

بالكمامة والمسافة الآمنة.. المواقع الشرطية تستقبل المواطنين بدءا من الإثنين.. استخراج بطاقات الرقم القومى ووثائق الأحوال المدنية.. الحصول على تصاريح العمل والفيش والجوازات.. والداخلية: التزموا بإجراءات الوقاية

السيسى يتلقى اتصالا من نظيره القبرصى لبحث جهود مكافحة كورونا والأزمة الليبية

السيسى يتلقى اتصالا من نظيره القبرصى لبحث جهود مكافحة كورونا والأزمة الليبية

فيديو.. تعرف على كيفية استخراج "الفيش والبطاقة وجواز السفر" بالكمامة

فيديو.. تعرف على كيفية استخراج "الفيش والبطاقة وجواز السفر" بالكمامة

نقل مواجهة ليفربول ضد مان سيتى و5 مباريات لملاعب محايدة لدواعٍ أمنية

نقل مواجهة ليفربول ضد مان سيتى و5 مباريات لملاعب محايدة لدواعٍ أمنية

دراسة أمريكية: تعافى 90% من مصابى كورونا بعد تناول أدوية المناعة للأطفال

دراسة أمريكية: تعافى 90% من مصابى كورونا بعد تناول أدوية المناعة للأطفال

حكاية 3 شعارات تاريخية لا يهزمها الزمن لكبار الإيجيبشن ليج.. أحفاد صالح سليم يتمسكون بعبارة "الأهلى فوق الجميع".. وأبناء ميت عقبة يرفعون شعار"إحنا مدرسة الفن والهندسة".. والدراويش يختارون"الإسماعيلى برازيل مصر"

حكاية 3 شعارات تاريخية لا يهزمها الزمن لكبار الإيجيبشن ليج.. أحفاد صالح سليم يتمسكون بعبارة "الأهلى فوق الجميع".. وأبناء ميت عقبة يرفعون شعار"إحنا مدرسة الفن والهندسة".. والدراويش يختارون"الإسماعيلى برازيل مصر"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة