اليوم السابع
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صور.. إزالة 85 حالة إشغالات وغلق وتشميع 3 محلات مخالفة بمركز ببا بنى سويف

الجمعة، 29 مايو 2020 12:51 م
صور.. إزالة 85 حالة إشغالات وغلق وتشميع 3 محلات مخالفة بمركز ببا بنى سويف جانب من حملة الاشغالات
بنى سويف هانى فتحى

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قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا جنوب محافظة بنى سويف برئاسة المحاسب هاني الجويلي ، بإزالة 85 حالة اشغال طريق وغلق وتشميع  3 محلات بقرى سدس وهربشنت وفابريقة ببا عبارة عن كوافير ومحل بيع فراخ حية ومذبوحة مخالف "بدون ترخيص" ومقهى .

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا  بفض 5 سويقات عشوائية بشارع التحرير وشارع الشباب  وكوبرى المحطة والطحاوية وشارع المستشفى ، علاوة على متابعة استمرار الرش بشوارع المدينة والتي شملت(شارع المستشفى والشيخ ياسين وشارع التحرير وميدان المحطة وشارع هلية وشارع بورسعيد والرى وقرية هلية )، فضلاً عن متابعة أعمال التعقيم بمعرفة الطب الوقائي بمدينة ببا على طراد النيل وقرية بنى قاسم  ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.
 
كما قامت الوحدة المحلية لمدينة ببا  بأعمال الصيانة للكهرباء بقرية هلية على الطريق الرئيسى هلية سمسطا وبعض الشوارع الجانبية ، حيث  تم إصلاح عدد 35 كشاف وعدد 22 لمبة موفرة ، فضلا عن عمل حملة نظافة ورفع إشغالات بشارع التحرير والمنشية القبلية وشارع المستشفى وشارع الشيخ ياسين وميدان الجامع الكبير والاسعاف وشارع الدريسة وفابريقة ببا  والبركة والمنشية القبلية والطراد قبلى وقرية سدس وقمبش  وطنسا ، حيث أسفرت الحملة عن رفع عدد  185 طن مخلفات وقمامة. 
 
 
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جانب من حملة الاشغالات 

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جانب من حملة الاشغالات 


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جانب من حملة الاشغالات 

 


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