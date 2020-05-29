صور.. إزالة 585 حالة تعد على أراض زراعية بالشرقية منذ بداية "كورونا"

الشرقية – إيمان مهنى

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع قوات الأمن قامت بحملات مكبرة لإزالة 585 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمساحة 19 فدانا و15 قيراطا و21 سهما، وذلك منذ بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا بدءًا من 15 مارس حتى 26 مايو 2020.

وأكد المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية والأمنية تضرب بقوة ضد المتعدين على الأراضى الزراعية بمختلف مراكز ومدن والمحافظة، مشدداً على تكثيف اللجان الميدانية لرصد أى محاولات للبناء المخالف بدون تراخيص قانونية أو التعدى على الأراضى الزراعية وإزالتها فى المهد وفرض هيبة الدولة على أراضيها وسيادة القانون على الجميع .

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ، قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بإزالة 83 حالة تعد بمساحة 3 فدادين و5 قراريط و22 سهما.

وقامت رئاسة مركز ومدينة القنايات بإزالة 9حالات تعد بمساحة 11 قيراطا و17 سهما، وقامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بإزالة 76حالة تعد بمساحة 2 فدان و17 قيراطا و21سهما، كما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بإزالة 127 حالة تعد بمساحة 3فدان و 10قيراط و21 سهم.

وفى مركز مدينة أبو حماد قامت رئاسة المركز بإزالة 32حالة بمساحة 1 فدان و6 قيراط، وقامت رئاسةمركز مدينة ههيا بإزالة 11 حالة بمساحه 4 قيراط و9 سهم، وقامت رئاسة مركز مدينة الإبراهيمية بإزالة ١حالة بمساحه قيراط، وقامت رئاسة مركز مدينة ديرب نجم بإزالة 12حالة بمساحه 7 قيراط و 10 سهم، وقامت رئاسة مركز مدينة أبو كبير بإزالة 23حالة بمساحه 15 قيراط و22سهم.

وقامت رئاسة مركز مدينة كفر صقر بإزالة 26حالة بمساحه 20قيراط و7 سهم، وقامت رئاسة مركز مدينة أولاد صقر بإزالة حالة بمساحة قيراط، وقامت رئاسة مركز مدينة فاقوس بإزالة96 حالة بمساحه 3فدان و8 قيراط و13 سهم، وقامت رئاسة مركز مدينة الحسينية بإزالة 33 حالة بمساحه فدان و 8قيراط و 6 سهم، وقامت رئاسة مدينة صان الحجر بإزالة 7 حالة بمساحه ٤قيراط و١٧ سهم، وقامت رئاسة مدينة قصاصين الأزهار بإزالة 2 حالة بمساحه ٣قيراط و١١ سهم.

كما قامت رئاسة مدينة قصاصين الشرق بإزالة 14 حالة بمساحه 14 قيراط و23 سهم، وقامت رئاسة مدينة تلراك بإزالة 2 حالة بمساحه 2قيراط و 8سهم، وقامت رئاسة مدينة الصالحية بإزالة 22 حالة بمساحه 11 قيراط و11سهم، وقامت رئاسة مدينة القرين بإزالة 6 حالة بمساحه 2قيراط و 10سهم، وقامت رئاسة مدينة منشأة أبو عمر بإزالة ٢ حالة بمساحه ١قيراط و٩ سهم