صور.. إزالة التعدى على أراضى الدولة بحى المنتزه شرق الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

واصلت أحياء الإسكندرية مواجهه البناء المخالف بكافة أشكاله، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالمتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات الإزالة للعقارات المخالفة والقضاء على المخالفات وعدم السماح لآى مقاول بالبناء بدون ترخيص.

وواصلت وحدة التدخل السريع بحى المنتزه ثان، شرق الإسكندرية حملاتها لمجابهة التعديات على الأراضي ،وذلك تحت إشراف الدكتور ياسر الجندي رئيس حي ثان المنتزه

وأشار حى المنتزة ثان فى بيان له اليوم ،أنه تم شن حملة، قامت خلالها وحدة التدخل السريع والعضو القانوني ، بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات بمنطقة أسكوت قطعة رقم 1 أمام ملعب الكرة المتفرع من شارع مصطفى كامل على مسطح 400 م2 ، وأكد الحى على المتابعة وشن الحملات لمجابهة المخالفات ، والتصدي للتعديات على الأراضي .

وكان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قد أطلق إشارة البدء في تفعيل صلاحيات وحدة التدخل السريع بالمحافظة لمواجهة البناء المخالف والإشغالات والرصد علي مدار الساعة لأى أعمال مخالفة، ويأتى ذلك إتساقا مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالتعامل بصورة حاسمة جدا مع البناء العشوائى.

وحذر محافظ الإسكندرية ،بعدم التهاون في أي مخالفة وسيتم إزالتها فورا،مشددا أنه سيتم التصدي بكل حزم لأي محاولة قد يقوم بها المخالفون مستغلين انشغال الأجهزة التنفيذية في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار المحافظ إلى أن تفعيل صلاحيات وحدة التدخل السريع يأتي لتنفيذ الإزالات للمخالفات الفورية، وإيقاف أي أعمال للبناء المخالف أو التعدي على أملاك الدولة، وإزالة الإشغالات والتحفظ على مواد البناء والمعدات المستخدمة في المخالفات. موضحا أن المحافظة ستقوم بتكثيف حملات الإزالة الفورية للمباني لتحقيق الإنضباط السريع تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية.



ازالة البناء المخالف



ازالة التعدى