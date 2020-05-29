صور.. إزالات فورية لـ1022 حالة تعدٍ وبناء مخالف بالغربية

الغربية مصطفى عادل

أعلن الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، فى بيان له، أن حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية أو البناء المخالف، أسفرت عن إزالة 1022 حالة تعدٍ ومخالفة خلال الفترة من 16 مارس الماضى وحتى الآن.

وأوضح محافظ الغربية، أنه تمت الإزالة الفورية لـ494 حالة تعد على الأراضى الزراعية على مساحة 24 فدانا و10 قيراط و5 سهم، و352 مخالفة بناء على مساحة 48 ألف و390 مترًا مربعا، وإزالة 176 تعد على أراضى أملاك الدولة على مساحة 8 آلاف و 667.5 مترًا مربعا.

وأشار المحافظ، إلى استمرار تنفيذ حملات الإزالة لردع المخالفين لاستغلال فترات الحظر، مؤكدا على مواجهة كافة أشكال التعديات والمخالفات بكل حزم وحسم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحويلهم للنيابة العسكرية تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء .

وكان الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، ونائبه الدكتور أحمد عطا، قد قاما بجولة تفقدية بشوارع مدينة طنطا، لمتابعة الالتزام بقرارات وإجراءات الدولة فى مجابهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ الغربية، أنه جارى دراسة عمل بعض التعديلات المرورية اللازمة لتسهيل ربط حركة المرور بالطرق السريعة دخولا وخروجا، وبما يساهم فى انسياب الحركة المرورية.

كما وجه المحافظ كافة الأجهزة التنفيذية بضرورة المتابعة الميدانية للحالة العامة فى الشوارع، مشدداً خلال جولته على ضرورة رفع القمامة أولا بأول ورفع الاشغالات والاستفادة من فترة حظر التجوال فى قيام المراكز والمدن والأحياء بحملات النظافة والتطهير والتعقيم.

من ناحية أخرى كشف الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، أمس الخميس، عن غلق وتشميع 16 محلا بمدينة طنطا وقريه بلتاج التابعة لمركز قطور ومدينة المحلة ومدينة سمنود لمخالفتها قرار مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال جولته الميدانية، اليوم، بمدينة طنطا وقرية محلة مسير وقريه بلتاج ومدينة قطور ومدينة المحلة الكبرى ومدينة سمنود.

وشدد محافظ الغربية، على روساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات رفع الاشغالات والنظافة والتطهير والتعقيم الوقائي، وكذلك رفع القمامة والتراكمات الترابية للارتقاء بمستوى النظافة العامة.

كما قام الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بجولة تفقدية موسعة شملت مدن قطور والمحلة الكبرى وسمنود وطتطا، وذلك فى إطار الجولات الميدانية المستمرة لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار محافظ الغربية، أنه تم تنفيذ حملات النظافة والتطهير والتعقيم ورفع المخلفات بمعرفة رؤساء المراكز والمدن، موضحا أن ذلك يأتى فى إطار جهود الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وحفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

وشدد " رحمي" على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية للمتابعة الميدانية لتنفيذ قرارات منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا، مطالبا المواطنين بالالتزام لمساندة الدولة فى مجابهة انتشار الفيروس.