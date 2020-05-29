صحة المنوفية: تخصيص كل أسرة المستشفيات لمرضى "كورونا" عدا 10% للطوارئ

المنوفية - محمد فتحى

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، فى بيان لها منذ قليل جاء نصه "نظرا للظروف الطارئة التى تمر بها البلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد وازدياد فى عدد الحالات، فقد تم تخصيص جميع أسرة المستشفى إلى أسرة عزل للحالات الإيجابية والمشتبه بهما من فيروس كورونا المستجد ما عدا 10% من أسرة المستشفى تخصص إلى أسرة الطوارئ".

وفى سياق متصل أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على استمرار تكثيف حملات التطهير والتعقيم بمراكز ومدن وقرى المحافظة ، وذلك فى إطار خطة الدولة الشاملة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد والحد من إنتشاره واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين .

وأشار محافظ المنوفية إلى أن إجمالى ما تم تطهيره مليون و133 ألف و422 مبنى ومنشأة حكومية وذلك خلال الفترة من 10 أبريل الماضى وحتى أمس 28 مايو الجارى، حيث تم تطهير 730 مستشفى و4982 وحدة صحية و94926 شارع وكذا تطهير 4763 مرافق متنوعة، وتطهير 35871 مبانى حكومية و992091 منشأت أخرى منازل .

وشدد محافظ المنوفية علي رؤساء الوحدات المحلية بإستمرار حملات التطهير والتعقيم بالتنسيق مع مديريات الزراعة والطب البيطرى وشركة مياة الشرب والصرف الصحى ، وكذا تكثيف الحملات أثناء أوقات الحظر وخاصة المناطق التي ظهر بها إصابات لمنع إنتشار العدوى بين المواطنين، مناشداً المواطنين بالإلتزام بالمنازل قدر الإمكان وعدم النزول للشارع إلا للضرورة القصوي والإلتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظاً علي الصحة العامة.