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"صحة أسوان": عينات المخالطين لنائبة المحافظ المصابة بفيروس كورونا سلبية

الجمعة، 29 مايو 2020 12:00 ص
"صحة أسوان": عينات المخالطين لنائبة المحافظ المصابة بفيروس كورونا سلبية الدكتورة غادة يحيى أبو زيد نائبة محافظ أسوان
أسوان - عبد الله صلاح

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أكد الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن نتائج تحاليل المخالطين للدكتورة غادة يحيى نائبة محافظ أسوان، والتى أصيبت بمرض كورونا المستجد " كوفيد 19 "، جاءت سلبية لجميع المخالطين.

 

وأضاف وكيل وزارة الصحة بأسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك حملات مستمرة لتطهير وتعقيم ديوان عام محافظة أسوان، وسيتم التتسيق مع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، لرش ديوان عام المحافظة بعد إصابة الدكتورة غادة يحيى نائبة محافظ أسوان، بفيروس كورونا.

 

وأضاف وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن الفترة الحالية تشهد إجازة للعاملين فى ديوان عام محافظة أسوان، ضمن إجازة عيد الفطر، مشيرا إلى أنه تم اليوم تعقيم الديوان قبل إعلان إصابة نائبة المحافظ.

 

وكان فريق التطهير بحملة معاً ضد الكورونا بأسوان، نظم أعمال تطهير لديوان عام محافظة أسوان، بعد ظهور حالات ايجابية بين الموظفين الديوان، فى إطار توجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وشملت أعمال التطهير مكاتب الموظفين والمداخل والمخارج والطرقات ودورات المياه، بجانب توعية بعض الموظفين بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة  فيروس كورونا المستجد والتعامل مع الحالات المشتبه فيها، كما أعلنت محافظة أسوان عن غرامة مالية قدرها 300 جنيه على أى موظف لا يقوم بلبس الكمامة أثناء تواجده فى مكان عملة حرصاً على سلامة الموظفين.

 

وكانت محافظة أسوان أعلنت فى بيان رسمى إصابة الدكتورة غادة يحيى نائبة محافظ أسوان بفيروس كورونا المستجد، بعد أن أثبتت نتائج التحاليل الطبية إيجابية الاصابة.

 


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