شواطئ لارنكا في قبرص تستقبل زوارها مجددا بعد انحسار فيروس كورونا المستجد

كتب محمد سعودي

مع انحسار جائحة مرض "كوفيد 19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، قررت السلطات في قبرص فتح الشواطئ خاصة بعدما سجلت البلاد "صفر" إصابة بفيروس كورونا، لذا بدأ الكثيرون يتوافدون نحو الشواطئ مع اتباع الإرشادات الاحترازية والوقائية للحماية من فيروس كورونا المستجد.



توافد الناس على شواطئ لارنكا في قبرص

وأكدت شبكة "CNN" الأمريكية، أن شواطئ لارنكا في قبرص فتحت أبوابها أمام الزوار مرة أخرى، وقد ظهرت بشكل جديد من أشكال الحياة الشاطئية التي تنتهج التباعد الاجتماعي في جزيرة قبرص المطلة على البحر المتوسط ​​وذلك بعد أكثر من شهرين من قيود الإغلاق المفروضة عليها بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد –"19.

كما تخطط قبرص لإعادة فتح مطاراتها في 9 يونيو لعدد من الدول التي تعتبر منخفضة المخاطر، بما في ذلك ألمانيا واليونان ومالطا، لكن مبدئيًا سيحتاج المسافرون إلى إثبات أنهم أثبتوا أنهم سلبيون للفيروس مع 72 ساعة من الوصول إلى البلاد. وسيتم إسقاط هذا المطلب للأشخاص من دول معينة في وقت لاحق من الشهر، على الرغم من أنه سيبقى لدول أخرى - اعتمادًا على انتشار الفيروس هناك.



جانب من شواطئ لارنكا في قبرص

وعلى صعيد آخر، انخفضت عائدات قطاع السياحة في جمهورية قبرص بنسبة 73.5% في مارس الماضي بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك وفقًا لما أعلنه جهاز الخدمة الإحصائية في قبرص الأربعاء.

وأشارت وكالة الأنباء القبرصية إلى أن الحكومة القبرصية فرضت في 15 مارس الماضي حظرا على دخول البلاد من عدة فئات من الأشخاص، بما في ذلك السياح، كجزء من التدابير المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا.



شواطئ لارنكا في قبرص



وخلال تلك الفترة، كشفت الخدمة الإحصائية أن عائدات السياحة في مارس الماضي 25.6 مليون يورو مقارنة بـ 96.6 مليون يورو في الشهر المقابل من العام السابق.



وخلال الفترة من يناير إلى مارس 2020، قدرت إيرادات السياحة بمبلغ 115.3 مليون يورو مقارنة بـ 188.6 مليون يورو في الفترة المقابلة من عام 2019، مسجلة انخفاضًا بنسبة 38.9%.

ستقوم السلطات بتحديث قائمة الدول المعتمدة أسبوعيا. وبحسب ما ورد قال بيرديوس إن المملكة المتحدة وروسيا - اللتين تمثلان معاً أكثر من نصف جميع السياح في قبرص - من المحتمل أن يُسمح لها بالسفر إلى الجزيرة المتوسطية في يوليو.



لارنكا

وتناقش الحكومات الأوروبية أفضل السبل لإعادة فتح أبوابها لموسم الصيف حيث يسيطر تفشي المرض على مساحات شاسعة من القارة.