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شركة مودرنا تبدأ مرحلة تجريبية لجرعات مضادة كورونا

الجمعة، 29 مايو 2020 11:32 م
شركة مودرنا تبدأ مرحلة تجريبية لجرعات مضادة كورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
(رويترز)

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قالت شركة مودرنا، اليوم الجمعة، إنها بدأت إعطاء جرعات للمرضى فى مرحلة متوسطة من دراسة للقاح تجريبى مضاد لفيروس كورونا وإنها تعتزم فى نهاية المطاف تسجيل 600 مريض فى التجربة.

 

ولا يوجد حاليا علاجات أو لقاحات معتمدة لعلاج مرض كوفيد-19 الذى يسببه فيروس كورونا ويتوقع الخبراء أن اللقاح الآمن والفعال قد يحتاج 12 إلى 18 شهرا من بداية تطويره.

من ناحية أخرى، عادت شركة نوفارتيس إلى إعادة تصنيع اللقاح الخاص بفيروس كورونا وعقدت صفقة تصنيع مع فريق أمريكى، حيث يعتمد مرشح لقاح كوفيد 19 على تكنولوجيا مماثلة لتكنولوجيا علاج الجينات الذى تبلغ قيمته 2.1 مليون دولار Zolgensma الدواء الأغلى فى العالم لمرضى الضمور العضلى الشوكى.

ويستخدم هذا العلاج لمرة واحدة فقط لدى مرضى الضمور العضلى الشوكى، وهو السبب الوراثى الرئيسى لوفيات المواليد، ويصاب به واحد من 11 ألف طفل مولود حديثاً.

ووفقا لتقرير لوكالة "رويترز" قال مستشفى ماساتشوستس العام، ومستشفى ماساتشوستس للعيون والأذن، اللتين تقفان وراء مشروع المرحلة المبكرة، إنه من المقرر إجراء تجارب بشرية هذا العام، مضيفًا أن تصنيع اللقاحات فى وحدة العلاج الجينى فى نوفارتيس سيبدأ قبل يوم الاثنين.

 

 


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