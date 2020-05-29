اليوم السابع
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شرطة مكة المكرمة: الإطاحة بشخص يروج لبيع تصاريح تنقل خلال منع التجول

الجمعة، 29 مايو 2020 02:31 م
شرطة مكة المكرمة: الإطاحة بشخص يروج لبيع تصاريح تنقل خلال منع التجول صورة أرشيفية
كتب كامل كامل

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صّرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية تمكنت  من الإطاحة بشخص يروج لبيع تصاريح تنقل بين المناطق خلال فترة منع التجول بمقابل مالي، مستغلاً الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا؛ لغرض الكسب المادي غير المشروع، وهو مواطن ( في العقد الرابع من العمر )، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالته إلى النيابة العامة، حسبما جاء في وكالة الأنباء السعودية "واس".

وكان الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، وزير الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة بالسعودية، أكد أن المملكة نفذت إجراءات وقائية لضمان عودة آمنة للمصلين إلى المساجد، مشددا على ضرورة وضع الكمامة وغسيل اليدين قبل الذهاب إلى المساجد.

 

وأضاف "آل الشيخ" خلال حواره مع قناة العربية اليوم الخميس، اعتمدنا مسافة مترين بين كل مصل وآخر في المساجد، مطالبا جموع القادمين إلى المساجد جلب سجاداتهم الخاصة.

 

وتابع قائلا: قمنا بإجراءات احترازية مهمة للغاية في المساجد.. ووجهنا بعدم قدوم كبار السن والأطفال إلى المساجد"، مشيرا إلى أن هناك إجراءات تتعلق بتعقيم المساجد من الداخل.

 

وكان وزير الصحة السعودى قد أكد العودة إلى الأوضاع الطبيعية تتطلب أن نكون جميعاً على قدرٍ عالٍ من المسؤولية والاهتمام، واتباع الإرشادات الصحية، خصوصاً للفئات الأكثر خطورة، من كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة والمصابين بأمراض تنفسية وضعف في المناعة، والذين نطلب منهم الاهتمام أكثر بأنفسهم ونطلب ممن حولهم مراعاتهم والاهتمام بهم. كما أرجو من الجميع تغطية الأنف والفم عند الخروج من المنزل. بالتزامنا معاً سنصل إلى بر الأمان.

 

 


السعودية

شرطة مكة المكرمة

حظر التجوال

التنقل بين الأماكن

كورونا

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