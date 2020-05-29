شرب دم السلحفاة آخر خرافات علاج كورونا.. والنتيجة وفاة طفلة 5 شهور

كتبت إيناس البنا

توفيت طفلة تبلغ من العمر 5 أشهر وتم نقل أختها الأكبر 7 سنوات ووالديها إلى المستشفى ، بعد أن شربوا دم سلحفاة ، حيث اعتقدت الأسرة أنها ستحميهم من فيروس كوروناووفقا لتقرير موقع " dailystar"، تم نقل أخت الضحية البالغة من العمر سبع سنوات ووالديها إلى المستشفى بعد شرب دم الحيوان، قد أوصى به طبيب ساحر فى هايتي بجمهورية الدومينيكان، اعتقادا خطأً أنها ستحميهم من فيروسات التاجية



دم السلحفاة وقدرته على علاج كورونا

كانت الطفلة 5 أشهر قد ماتت بالفعل عندما وصلت إلى مستشفى روزا دوارتي في بلدية كوميندادور ، حسبما ذكرت وسائل الإعلام، ويعتقد أن أسرتها في حالة خطيرة ولكنها مستقرة حتى الآن.

وقالت مديرة المستشفى داهيانا فولكيز: "هذه الأنواع من الحالات سببها أشخاص يعتقدون أن هذه المشروبات يمكن أن يكون لها صفات علاجية ، ولكن يمكن أن ينتهي بها المطاف إلى أن تكون مميتة".

وفقا للاحصاءات الرسمية ، عانت هايتي 33 وفاة Covid-19 و 1174 حالة، في جمهورية ، كان هناك ما يقرب من 15800 حالة وفاة و 474 حالة وفاة.

وشهدت جائحة فيروس كورونا تهافت الكثير على الوصفات العشبية أو حتى الاعتماد على وصفات حتى لو كانت غريبة، منها العلاج العشبى الذى أعلن عنه رئيس مدغشقر بأنه قادر على علاج كورونا فى أسبوع.

ولكن منها ما هو خطير بالفعل، لانه حتى الآن لم يثبت وجود علاج ضد كورونا، وتنادى الجهات المتخصةةبعدم الاعتماد على أى وصفات عشبية أو تتدعى أنها علاجية لمنع أى خطورة على الصحة قد تؤدى إلى الوفاة.